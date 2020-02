Pronostic Troyes Auxerre : Analyse, prono et cotes sur le match de Ligue 2

Troyes s'arroge un nouveau derby face à Auxerre

de Ligue 2, Troyes peut remonter à hauteur de Lens 3e en cas de victoire ce soir. En effet, les Aubois ont vu à la fois Clermont et Lens s'incliner ce week-end et ont une belle carte à jouer en ce lundi soir. Avec les hommes de Laurent Batlles c'est souvent tout ou rien (14 victoires, 9 défaites, pour seulement 2 nuls). Vainqueur de Caen (0-1) et Châteauroux (2-0) sur leurs deux derniers matchs, les Troyens ont aussi remporté 3 de leurs 4 derniers matchs à domicile. En face, Auxerre va bien mieux (3 matchs sans défaite dont 1 victoire) mais a été trop irrégulier sur la première partie de saison pour espérer se mêler à la lutte pour la montée. 12de Ligue 2, l'AJA est 13 points derrière Troyes et 6 points devant la zone rouge. Défait sur 4 de ses 6 derniers déplacements, le club entraîné par Jean-Marc Furlan pourrait de nouveau perdre ce derby, dominé par Troyes ces dernières saisons puisque les Troyens ont remporté les 4 dernières confrontations.