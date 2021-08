Pronostic Toulouse Valenciennes : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Toulouse poursuit sur sa lancée face à Valenciennes

Proche de retrouver la Ligue 1 cet été, Toulouse avait seulement échoué lors du dernier match des play-offs face à Nantes au nombre de buts marqués à l'extérieur. Pour retrouver l'élite, le président Comolli a confié l'équipe à un ancien de la maison, Philippe Montanier. Les Hauts-Garonnais ont pris un excellent départ malgré leur nul inaugural face à Ajaccio (2-2), au Stadium. Depuis cet accroc face à une autre équipe invaincue, les Toulousains ont fait un carton plein en dominant successivement Nancy (0-4) à Marcel-Picot, en infligeant à Pau sa première défaite dans son Nouste Camp (0-1), contre le promu bastiais (1-0) au Stadium et face à Dijon le week-end dernier. En effet, le TFC se déplaçait à Dijon pour y affronter un autre candidat à la montée mais complètement à la dérive. Supérieurs, les Pitchounes se sont largement imposés face au DFCO (4-2) et ont ainsi pris les commandes de la Ligue 2. Malgré quelques départs actés de jeunes talents comme Antiste et Adli, Montanier a de la ressource avec le buteur anglais Healey, le maître à jouer Dejaeger, ou le jeune Ngoumou, auteur d'un doublé contre Dijon.

En face, Valenciennes est sur une dynamique différente puisque le club nordiste n'a remporté qu'une seule rencontre lors de ce début de saison, face à Nancy. Pour l'instant, les hommes d'Olivier Guéguan se comportent mieux en déplacement que dans leur stade du Hainaut où ils restent sur deux déculottées face à Nîmes (0-3) et Rodez (1-4) ce week-end. Le VAFC se souvient que l'an passé, il avait remporté le match le plus spectaculaire de la saison au Stadium (4-5) et tentera de rééditer l'exploit. Néanmoins, au regard de la dynamique des 2 équipes, le TFC devrait logiquement s'imposer dans son stade et conforter sa place de leader.