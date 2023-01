Pronostic Strasbourg Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens coule Strasbourg

Auteur d’une saison dernière très intéressante en étant proche d’accrocher une place européenne, Strasbourg connait un exercice diamétralement opposé. Ce scénario n’est pas sans rappeler ce qu’avait déjà vécu Julian Stéphan à Rennes, avec une bonne première saison avant de rencontrer plus de difficultés par la suite. L’ancien coach rennais n’a pas survécu aux mauvais résultats de sa formation et a été licencié suite à l’élimination en Coupe de France par Angers vendredi (0-1). Depuis l’entame de saison, le club alsacien n’a remporté qu’un seul match sur la pelouse de cette même équipe d'Angers, dernier de Ligue 1 (2-3). Pour le reste, le Racing accumule revers et nuls. Depuis le retour du Mondial, les Strasbourgeois ont disputé deux journées de championnat avec un revers au Parc des Princes face à un petit PSG (2-1), puis contre Troyes à la Meinau (2-3). Cette deuxième défaite a fait terriblement mal aux Alsaciens car d’une part ils affrontaient un adversaire direct et d’autre part, ils avaient réussi à revenir dans le match avant de craquer une dernière fois en fin de rencontre. Lors de cette période de mercato, un joueur est fortement convoité, le milieu de terrain Thomasson, qui attise les convoitises du… Racing Club de Lens.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Racing Club de Lens est l’une des formations les plus séduisantes à suivre en Ligue 1. Formation généreuse, le club nordiste se trouve actuellement en 2position du classement avec 4 points de retard sur le Paris Saint-Germain. A noter d'ailleurs que le club Sang et Or a été le premier à s’imposer contre le PSG cette saison (3-1) il y a 10 jours. Sur leur lancée, les hommes de Franck Haise se sont qualifiés pour les 16de finale de la Coupe de France en prenant le dessus sur Linas-Monthlery (2-0) grâce à Fofana et Sotoca, entrés en jeu quelques minutes plus tôt. Ce dernier est en revanche incertain pour ce match, tout comme Saïd. La formation nordiste est sur une dynamique exceptionnelle en championnat avec 6 victoires pour 1 nul à Nice lors des 7 dernières journées. Dans cette formation, on retrouve de très bons éléments à l’image du portier Brice Samba, du défenseur autrichien Danso, de l’excellent Fofana ou de la pépite Openda, buteur face au PSG (8 buts en L1). En grande difficulté, Strasbourg fait face à l’une des formations les plus en forme du championnat, le Racing Club de Lens. Les Nordistes devraient s’imposer face à des Alsaciens qui ont perdu leurs 3 matchs depuis la reprise et qui encaissent beaucoup de buts.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg Lens encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !