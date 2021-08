Pronostic Strasbourg Brest : Analyse cote et prono du match de Ligue 1

Un Strasbourg – Brest avec des buts de chaque côté

Strasbourg et Brest sont deux formations qui ont lutté pour leur maintien l'an passé. Cette saison, Alsaciens et Bretons devraient de nouveau être engagés dans la lutte pour conserver leur place dans l'élite. Lors de l'intersaison, Marc Keller a décidé de confier les clés de l'équipe à Julian Stéphan. La formation strasbourgeoise a perdu Simakan parti à Leipzig, mais a réussi un joli coup en faisant revenir Kevin Gameiro. Surpris par Angers (0-2) à la Meinau lors de la 1ière journée, les Strasbourgeois se sont ensuite logiquement inclinés face au Paris Saint Germain au Parc des Princes (4-2). Le week-end dernier, les Alsaciens se sont retrouvés menés par Troyes mais ont su réagir pour accrocher leur premier point de la saison (1-1). Avec Ajorque, Thomasson, Gameiro et Diallo, le Racing possède d'excellents éléments sur le plan offensif. En face, le Stade Brestois a réussi à se maintenir la saison passée grâce à ses excellentes prestations à domicile. A l'instar de Strasbourg, Brest a changé d'entraîneur et a fait confiance à Michel Der Zakarian. Le club breton connait un calendrier démentiel dans ces premières journées. En effet, Brest est allé accroché un point au Groupama Stadium face à Lyon (1-1). Sur leur lancée, les Brestois ont tenu tête à Rennes à domicile (1-1). Lors de la dernière journée, les hommes de MDZ ont livré une prestation encourageante face à l'épouvantail PSG, mais se sont logiquement inclinés (4-2). Cette opposition met aux prises deux formations avec les mêmes caractéristiques sur ce début de saison, à savoir du potentiel offensif mais des défenses fébriles. On devrait donc voir une rencontre avec des buts de chaque côté, comme lors de tous les matchs de Brest cette saison.