Pronostic Southampton Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa va chercher un résultat à Southampton

En ouverture de la 11journée de Premier League, Southampton reçoit Aston Villa au St Mary's Stadium vendredi. Ces deux formations sont engagées dans la lutte pour le maintien et se trouvent actuellement respectivement en 14et 15position. Southampton se montre plutôt solide depuis le début de saison avec seulement 3 défaites concédées. En revanche, l'accumulation de matchs nuls ne permet pas aux Saints de progresser. Les partenaires de Ward-Prowse sont sur une bonne dynamique de 3 journées sans la moindre défaite avec notamment deux succès obtenus face à Leeds (1-0) et contre Watford (1-0) le week-end dernier. Lors de cette première partie de saison, Southampton est parvenu à gêner plusieurs grosses cylindrées comme Manchester City (0-0) à l'Etihad ou Man United (1-1) au St Mary's Stadium.

En face, Aston Villa a perdu son capitaine Jack Grealish à l'intersaison parti à City, et a profité de cet argent pour investir sur très bons plusieurs éléments comme Bailey, Buendia, Young, Tuanzebe ou Ings. Les sont en revanche sur un passage compliqué avec 4 revers consécutifs en Premier League face à Tottenham, Wolverhampton, Arsenal et West Ham. Le dernier succès d'Aston Villa remonte à un déplacement à Old Trafford face à Manchester United (0-1). Offensivement, Villa montre de bonnes choses avec les Watkins, Ings, McGinn ou Bailey, par contre, défensivement les hommes de Dean Smith possèdent l'une des pires défenses de la Ligue. Le week-end dernier, le coach de Villa a même mis l'international Mings sur le banc, mais il devrait retrouver sa place puisque son habituel compère de la défense Konsa s'est fait expulser lors de la déroute à domicile face aux. Néanmoins malgré cette fragilité défensive et une sale série en cours, Villa pourrait gêner Southampton avec la vitesse de ses attaquants et ramener au moins un nul du St Mary's Stadium. Après 4 défaites, Villa doit absolument réagir et pourrait le faire chez une équipe de Southampton qui gagne très peu (2 victoires en 10 journées).