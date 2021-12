Pronostic Sochaux Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux se méfie de Valenciennes

Intéressant l'an passé, Sochaux avait fini aux portes des playoffs alors que sa saison dernière devait un exercice de transition. Sur la lancée de ses débuts sous Omar Daf, les Sochaliens se montrent à leur avantage actuellement au point de se trouver dans le Top 5 de Ligue 2 qui permet de jouer les barrages d'accession. Après avoir été pendant plusieurs journées en 2position, les Doubistes ont reculé à la 5place. Cependant, les hommes d'Omar Daf ne comptent que 3 points de retard sur Ajaccio, premier, et surtout 3 unités d'avance sur le 6, le Havre. Lors des dernières journées de Ligue 2, les Lionceaux se sont repris après avoir été largement battus à Toulouse (4-1), en dominant Pau (2-1) et en allant chercher le point du nul en Corse face à Bastia (2-2). Samedi dernier, les Sochaliens disputaient les 32de finale de la Coupe de France face à Nantes. Malgré une très belle résistance face à une formation de l'élite, Sochaux s'est incliné lors de la séance des tirs aux buts. De quoi leur donner confiance pour cette rencontre.

De son côté, Valenciennes avait retrouvé des couleurs depuis l'arrivée de Christophe Delmotte à la tête de l'équipe. L'ancien joueur de Lens et Lyon notamment a pris la place d'Olivier Guégan qui a payé les mauvais résultats de l'équipe nordiste. Sous les ordres de leur nouveau coach, le VAFC avait décroché une qualification en 32de finale de la Coupe de France et s'était imposé face à Grenoble en Ligue 2. Cependant, les Nordistes n'ont pas su enchaîner avec un lourd revers lors de la dernière journée sur la pelouse du Paris FC (1-4). Le week-end dernier, les Valenciennois avaient hérité du Racing Club de Strasbourg en Coupe de France. Lors d'un match joué vendredi dans le brouillard, le club de l'élite a tenu son rang en s'imposant sur le plus petit des scores (0-1) et a mis fin au parcours valenciennois. A domicile, Sochaux pourrait s'imposer ce mardi face à une équipe valenciennoise pas au mieux.