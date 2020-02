Pronostic Sochaux Rodez : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Sochaux et Rodez dos à dos !

Après avoir bien lancé sa saison, Sochaux est actuellement calé dans le ventre mou du championnat. Les hommes d'Omar Daf occupent la 11place avec 33 points, soit 8 de plus que le barragiste et 11 de mieux que le premier relégable. Les Lionceaux connaissent un passage difficile depuis début novembre. Sur cette période, les Sochaliens n'ont remporté qu'une seule rencontre face au Mans. Le week-end dernier, Sochaux est allé chercher un bon point sur la pelouse de Guingamp (1-1). Victorieux du match aller contre Rodez, Sochaux veut prendre des points face à une formation toujours à la lutte pour le maintien.

En effet, les Ruthéniens sont 16de Ligue 2 avec seulement 3 points d'avance sur le barragiste. Rodez fait face au retour en forme de Niort et du Paris FC et doivent continuer à prendre des points. Les hommes de Laurent Peyrelade se battent à chaque rencontre mais ont signé 4 nuls lors des 6 dernières journées, ce qui ne leur permet pas de progresser au classement. Le week-end passé, le promu s'est incliné sur le plus petit des scores face au leader, Lorient. Cette rencontre entre deux formations qui gagnent peu (1 seule victoire sur les 11 dernières journées pour Sochaux, 1 seule victoire sur les 8 dernières journées pour Rodez) pourrait logiquement se diriger vers un match nul.