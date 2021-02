Pronostic Slavia Prague Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Leicester, un bon voyageur face au Slavia Prague

Tombé dans le même groupe que l'OGC Nice, le Slavia Prague a réussi à se qualifier pour les seizièmes de finale en finissant en 2position derrière le Bayer Leverkusen. Champion de République Tchèque, le Slavia s'était incliné face à Midtjylland en barrage de la Ligue des Champions et avait été ensuite basculé en Europa League. Solides à domicile, les Tchèques avaient remporté leurs trois rencontres disputés dans leur stade Sinobo, face à Nice (3-2), le Bayer Leverkusen (1-0) et contre l'Hapoël Beer Sheva (3-0). Ces dernières saisons, le club praguois s'est illustré en Coupe d'Europe avec un bon parcours en Europa League stoppé en quart de finale par Chelsea (2018-19), ou en Ligue des Champions avec notamment un nul au Camp Nou face au FC Barcelone (2019-20). Ces prestations ont éveillé l'intérêt des clubs européens vis-à-vis des meilleurs éléments du Slavia, puisque Soucek et Coufal ont récemment été recrutés par West Ham. Leader de son championnat national avec 10 points d'avance sur le Sparta, la formation de Trpisovsky va jouer le coup à fond lors de ce seizième de finale.

De son côté, Leicester a réalisé une excellente opération le week-end dernier en s'imposant face à Liverpool (3-1). Ce succès a permis aux de consolider leur troisième place au général mais aussi d'éloigner un adversaire direct. Comme souvent, l'équipe de a fait preuve d'un très bon état d'esprit dans une rencontre grandement dominée par les Reds. Les partenaires d'Evans ont su profiter des erreurs de Liverpool pour décrocher un précieux succès. En Europa League, les ont connu un parcours tranquille, qui leur a permis de décrocher la première place du groupe. Depuis le début de saison, Leicester se montre très performant en déplacement et devrait une nouvelle fois le prouver en République Tchèque. Adepte des contre-attaques avec les Maddison, Vardy, ou Barnes et invaincu lors de leurs 9 derniers déplacements (6 victoires, 3 nuls), les pourraient profiter des espaces laissés par le Slavia pour accrocher un résultat.