Pronostic Rumilly Vallières Monaco : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Coupe de France

Monaco se sort du piège Rumilly Vallières

Ce jeudi, l'AS Monaco, actuel 3de Ligue 1 se déplace sur la pelouse d'Annecy pour affronter le Petit Poucet de la compétition, Rumilly Vallières, en demi-finale de la Coupe de France. Le club Haut-Savoyard évolue habituellement en National 2 mais n'a plus joué dans son championnat depuis le mois de février et l'arrêt de la saison du fait du contexte sanitaire. Le club était d'ailleurs seulement 11e de son groupe de National, sur 16 équipes. Pour atteindre le dernier carré de la Coupe de France, Rumilly Vallières s'est successivement défait de Saint-Priest (1-5), Limonest, Prix-les-Mézières, Annecy, Le Puy et surtout Toulouse (0-2) en quart de finale pour ce qui reste leur plus bel exploit. Ce match avait cependant eu lieu face à une équipe du Téfécé touchée par la covid et très remaniée. Ce jeudi, la formation haut-savoyarde affronte l'une des meilleures équipes de France actuellement, l'AS Monaco. En effet, le club princier lutte avec le PSG et Lyon pour décrocher une place sur le podium de Ligue 1 et par conséquent se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Les hommes de Niko Kovac ont connu une désillusion face à Lyon (2-3) il y a 10 jours mais se sont repris le week-end dernier en s'imposant à Reims (0-1) grâce au jeune belge Eliot Matazo parfaitement servi par Ben Yedder. Ce succès permet à Monaco de conserver sa petite avance sur l'équipe de Rudi Garcia et de revenir à 2 points du PSG. L'équipe de la Principauté n'a pas une fin de championnat idéale puisqu'elle affronte successivement Rennes et Lens qui luttent pour accrocher la 5place. En Coupe de France, les Monégasques ont réalisé un excellent parcours en dominant successivement Grenoble (0-1), Nice (0-2), Metz et Lyon (0-2). Grand favori de cette rencontre et vainqueur de 5 de ses 6 derniers matchs toutes compétitions confondues, Monaco devrait assumer son statut et s'imposer facilement pour obtenir son ticket pour la finale.