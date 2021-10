Pronostic Rodez Quevilly-Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez et Quevilly-Rouen ne se lâchent plus

Comme depuis sa remontée, Rodez devrait batailler pour son maintien cette saison. Car si les Ruthénois sont 11de cette Ligue 2, ils ont perdu 4 de leurs 6 derniers matchs. Mais après 4 revers concédés contre Ajaccio (0-2), Auxerre (1-0), Guingamp (2-1) et Sochaux (0-1), pour 1 nul face à Grenoble (1-1), Rodez a pris 3 points importants sur le terrain d'une équipe niortaise bien classée (0-2). Chose incongrue, Rodez va affronter ce samedi une équipe de Quevilly-Rouen qui affiche exactement le même bilan comptable sur ses 13 premiers matchs : 4 victoires, 4 nuls et 5 défaites. En effet, Quevilly-Rouen est 12du classement, avec le même nombre de points que Rodez, le même nombre de buts marqués et 1 seul but encaissé de plus depuis le début de saison. De plus, les Normands sont dans une dynamique similaire à celle des Ruthéniens. Après quelques premières journées très réussies, les hommes de Bruno Irlès ont, comme Rodez, remporté 1 seul de leurs 6 derniers matchs. Auteurs d'une excellente opération en s'imposant à Ajaccio juste après la trêve internationale (0-1), QRM a ensuite perdu à domicile contre Niort (0-3), avant de tenir en échec une intéressante équipe sochalienne samedi soir. Entre deux équipes similairement très irrégulières et qui ont peu gagné ces dernières semaines, on pourrait assister à un match nul à grosse cote.