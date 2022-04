Pronostic Rodez Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez, victoire cruciale face à Nancy

Bien parti pour sa 3e saison consécutive de Ligue 2, Rodez est dans le dur depuis la mi-décembre. En effet, les Ruthénois n'ont pas remporté le moindre match de championnat. Cette terrible série a poussé le club aveyronnais dans la zone de relégation. Actuellement, Rodez accuse un seul point de retard sur Quevilly-Rouen, première formation non relégable. Toujours en course pour se maintenir, la bande à Peyrelade doit rapidement décrocher une victoire pour ne pas se retrouver encore plus en difficulté. Rodez reste sur deux revers face à Quevilly-Rouen (2-0) et contre le Paris FC (0-1). A domicile, les Aveyronnais se montrent plutôt solides avec "seulement" 5 revers concédés.

De son côté, Nancy est certainement condamné au championnat National. En effet, le club lorrain est dernier du championnat avec 11 points de retard sur le dix-septième, Quevilly-Rouen. Les hommes d'Albert Cartier restent sur 4 revers consécutifs dont le dernier en date face à Niort (0-2) à Marcel Picot. Avant cela, les Nancéens avaient été battus par Guingamp, Ajaccio et Sochaux. Sans doute peu soutenus par une équipe dirigeante souvent décrite comme aux abonnés absents, les joueurs lorrains semblent avoir abdiqué et ne pensent plus que le maintien soit possible. Dans cette affiche de mal classés, Rodez devrait décrocher une victoire cruciale face à une équipe nancéenne qui semble avoir abdiqué.