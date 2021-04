Pronostic Rodez Chambly : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez fait un grand pas vers le maintien face à Chambly

Au plus mal au début de l’hiver, Rodez vient de réaliser un très bon parcours depuis la mi-décembre. En effet, les Ruthénois étaient englués dans la zone de relégation et ont réussi grâce à leur excellente série à se replacer dans le ventre mou du classement. A l’orée de la 31journée, la formation aveyronnaise est en 11position avec 7 points d’avance sur la relégation. Depuis la mi-décembre, Rodez n’a perdu que deux rencontres à Troyes, le leader, et à Ajaccio où il est toujours difficile de se déplacer. Lors de leur remontée, les Ruthénois ont signé d’excellents résultats à domicile avec notamment des victoires sur Clermont et Toulouse, qui sont sur le podium. Lors de la dernière journée, les hommes de Laurent Peyrelade ont contenu Guingamp (1-1) au Roudourou et ont par la même occasion maintenu leur avance sur le club breton, premier relégable. Ce week-end, Rodez a l’opportunité de faire un grand pas vers le maintien en cas de succès face à une formation de Chambly, relégable.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Promu la saison passée comme Rodez, Chambly vit un exercice compliqué. En effet, au moment où l’on pensait les hommes de Bruno Luzi sur la bonne voie, sa formation a été fortement touchée par la Covid. Les Camblysiens ont mis quelques semaines à s’en remettre. Ce passage délicat a entraîné la chute du club dans la zone de relégation, en 19position, avec 4 points de retard sur Dunkerque. Chambly n’a pas abdiqué comme il l’a montré lors de la dernière journée en s’imposant face à Ajaccio (2-1). Conscients qu’une équipe comme Dunkerque n’est pas au mieux, les Camblysiens vont tout donner lors de cette dernière ligne droite pour tenter de se sauver. Cependant, Rodez a fait preuve de solidité depuis plusieurs semaines et semble en mesure de s’imposer face à des Camblysiens pas au mieux en déplacement.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(182€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Rodez Chambly encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !