Pronostic Rennes Vitesse Arnhem : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Rennes à pleine Vitesse

Invaincu lors de ses 11 dernières rencontres toutes compétitions confondues, Rennes affiche sur cette période un exceptionnel bilan de 9 victoires et 2 nuls. Cette superbe dynamique a permis au club breton de monter sur le podium de la Ligue 1, avec un seul point de retard sur le 2, l'OGC Nice. Lors des deux dernières journées, Rennes s'est imposé au Roazhon Park face à Lyon (4-1) et Montpellier (2-0) au terme de très belles prestations. En Europa League, le Stade Rennais n'est pas en reste puisqu'il a pris les commandes du groupe avec 3 points d'avance sur les Tottenham Hotspurs, et 4 sur le Vitesse Arnhem. Avec 3 victoires et 1 nul dans cette poule, Rennes s'est montré très costaud mais n'a toujours pas assuré la qualification. Une défaite ce jeudi relancerait même leur adversaire, avant un difficile déplacement à Londres face aux Spurs lors de la dernière journée. Lors des dernières rencontres disputées par Rennes, un joueur s'est mis en évidence, le croate Majer. Impressionnant face à l'OL, le Croate a marqué contre le MHSC. Suspendu ce week-end, Sulemana devrait retrouver une place dans le 11 tandis que Guirassy peut espérer une titularisation en pointe. L'arrivée de Bruno Genésio a été bénéfique pour la formation bretonne. L'ancien lyonnais apporte son expérience européenne, connue lors de son passage à l'OL. De son côté, le Vitesse Arnhem n'a pas abdiqué pour la qualification car il ne compte plus que 4 points de retard sur le club breton. Victorieux d'abord à Mura, le club néerlandais avait ensuite subi la loi du club breton (1-2). Lors de la double confrontation face à Tottenham, le Vitesse a remporté la 1manche aux Pays Bas (1-0), avant de donner des sueurs froides aux fans des Spurs lors du retour. En effet, rapidement mené de 3 buts, le club d'Arnhem est revenu à 3-2 avant de finalement perdre le match. En championnat, le Vitesse réalise un exercice intéressant avec une 5place au général. La formation entrainée par l'Allemand Letsch reste en revanche sur une défaite face au PSV Eindhoven (2-0). En pleine bourre et à domicile, Rennes devrait poursuivre sur son excellente dynamique et s'imposer face au Vitesse Arnhem comme à l'aller.