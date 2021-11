Pronostic Rennes Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes poursuit sa belle dynamique face à Lille

L'an passé, le Stade Rennais a connu une saison compliquée avec sa première participation en Ligue des Champions. Les Bretons ont certainement payé leur inexpérience et l'enchaînement des rencontres à haute intensité. Julian Stephan n'a pas résisté à la vague de mauvais résultats qui a touché le club. Les dirigeants bretons ont ensuite opéré un choix judicieux en nommant Bruno Génésio. Souvent décrié lors de son passage à l'OL, le technicien français est en train de montrer qu'il fait partie des excellents entraîneurs français. Son équipe vient de se qualifier pour les 8e de finale de la Conference League en remportant son groupe dans lequel on trouvait également, les Spurs de Tottenham. En Ligue 1, les Bretons ont commencé doucement mais sont inarrêtables depuis quelques semaines. Le bilan des 9 dernières journées est de 7 victoires et 2 nuls face à Bordeaux et Troyes. Dans son stade, Rennes a remporté 6 de ses 8 matchs, seuls Reims et Lens en début de saison ont pris des points au Roazhon Park. Le week-end dernier, Rennes s'est imposé sur la pelouse de Lorient grâce à l'inévitable Laborde (9 buts) et à une réalisation du revenant Doku. Le Belge a effectué son retour de blessure et va apporter toute sa percussion aux Rouges et Noirs.

De son côté, Lille est en train de réussir une excellente campagne européenne, puisqu'il occupe la tête de son groupe de C1 devant des formations comme Salzbourg, Wolfsbourg ou le FC Séville. En championnat, les Nordistes connaissent moins de réussite et se contentent de la 13e place avec 5 points d'avance sur le 1er relégable, et 8 de retard sur le podium de la Ligue 1. Le week-end dernier, les hommes de Gourvennec ont encore perdu des points face à Nantes. Après avoir ouvert le score, les Lillois se sont fait rejoindre par les Nantais. Ensuite, Jonathan David a eu l'opportunité d'inscrire un but sur penalty mais a vu sa tentative être repoussée par Lafont. Avec ce nul, Lille reste sur 6 journées de Ligue 1 sans le moindre succès. En pleine forme, le Stade Rennais devrait poursuivre sur son excellente dynamique face à Lille pour décrocher 3 points précieux.