Pronostic Real Sociedad Majorque : Analyse, cotes et prono du match de Coupe du Roi

La Real Sociedad prend son quart face à Majorque

La Real Sociedad s'est installée depuis plusieurs saisons parmi les meilleures formations espagnoles. Lors de ce nouvel exercice, le club basque confirme cette embellie puisqu'il occupe la 3place de la Liga. La Real accuse respectivement 6 et 3 points de retard sur les 2 premiers que sont le FC Barcelone et le Real Madrid (ces 2 équipes possèdent un match de retard). En revanche, le club de San Sebastian a accentué son avance sur ses poursuivants puisqu'il compte actuellement 7 unités de plus que le duo composé de l'Atletico Madrid et Villareal. Le week-end dernier, la Real s'est imposée dans le derby basque face à l'Athletic Bilbao (3-1) avec des réalisations de Sorloth, Kubo et Oyarzabal. Absent de longs mois, l'international espagnol a récemment retrouvé le terrain et a inscrit son 1but ce week-end sur penalty. Son retour arrive à point nommé pour la Real dans sa quête d'une place en Ligue des Champions. Vainqueur de la Copa del Rey il y a 2 saisons, le club de San Sebastian va sans doute jouer le coup à fond lors de cette édition. Lors des tours précédents, la Sociedad s'est défait des petites équipes de Cazalegas, Coria et Logrones. Dans cette formation, on retrouve aussi des éléments comme l'expérimenté David Silva, le milieu Illarramendi, et le défenseur Français Le Normand. Le Norvégien Sorloth réalise une très bonne saison avec 7 buts au compteur et compense la perte de Sadiq, arrivé cet été mais gravement blessé dès les premières journées.

En face, Majorque fait partie des équipes évoluant dans le ventre mou du classement. En effet, la formation des Baléares occupe actuellement la 10e place du classement avec 6 points de retard sur les places qualificatives européennes et 7 d'avance sur la zone de relégation. Depuis la fin du Mondial, Majorque a disputé 3 journées de championnat avec un succès obtenu à domicile face à Valladolid et des revers en déplacement sur les pelouses de Getafe et le week-end dernier à Osasuna. Des résultats symboles pour cette équipe qui prend traditionnellement beaucoup de points dans son île, mais qui galère en déplacement. Pour se hisser en 8de finale de la Coupe d'Espagne, Majorque a battu tour à tour Autol, Union et Pontevedra. Le coach mexicain Aguirre s'appuie sur l'ancien portier rémois Rajkovic, mais aussi sur l'ancien milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Clément Grenier. L'homme fort de cette équipe est l'attaquant kosovar Muriqi auteur de 8 buts cette saison. Sur sa lancée de 7 victoires toutes compétitions confondues, la Real Sociedad devrait prendre le dessus sur Majorque, peu à l'aise en déplacement.