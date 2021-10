Pronostic PSG Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un PSG encore trop timoré face à Lille

En termes de résultat, le PSG fait un début de saison quasiment parfait. Mis à part le Trophée des Champions perdu cet été face à... Lille, le club francilien est largement en tête de Ligue 1 et domine également sa poule de Ligue des Champions, devant Manchester City, Bruges et Leipzig. En termes de contenu en revanche, cela laisse à désirer. Battu à Rennes avant la dernière trêve internationale (2-0), le PSG s'est fait malmené sur ses 3 derniers matchs mais s'en est bien sorti avec des courtes victoires au Parc face à Angers (2-1) et Leipzig (3-2), et un nul ramené du Vélodrome dans le Classico de dimanche (0-0). Expulsé face à l'OM, Hakimi sera suspendu, Verratti est blessé, et Mbappé, fatigué par l'enchaînement des matchs et touché par un problème ORL, ne devrait pas débuter.

De son côté, Lille déçoit en termes de résultat mais ne lâche pas. Seulement 10du classement de la Ligue 1, le tenant du titre est trop irrégulier cette saison. Après avoir remporté 3 succès consécutifs contre Reims (2-1), Strasbourg (1-2) et Marseille (2-0) avant la trêve internationale, les Dogues se sont faits surprendre à Clermont (1-0), avant d'être rejoint au score et de ne pas trouver la faille par la suite à domicile face à Brest samedi (1-1). Entre ces deux résultats, les joueurs de Jocelyn Gourvennec avaient tenu en échec à domicile le FC Séville (0-0) la semaine dernière en Ligue des Champions. Hors son match raté face à Nice, Lille n'a pas perdu une seule rencontre avec plus d'1 but d'écart cette saison. Déjà vainqueur du PSG lors du Trophée des Champions cette saison, le LOSC pourrait encore embêter des Parisiens privés quasiment de leurs 3 meilleurs joueurs du moment (Hakimi, Mbappé et Verratti).