Pronostic Porto Chelsea : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Ligue des champions

Chelsea à la relance à Porto

Porto a certainement réalisé l’exploit des huitièmes de finale en sortant la Juventus de Turin au terme d’une rencontre spectaculaire (4-4 en cumulé). En effet, les Portugais ont fait la différence lors de la prolongation en inscrivant ce second but à l’extérieur, qui a offert la qualification, en étant pourtant en infériorité numérique depuis le début de la seconde période. Depuis cette victoire, les hommes de Sergio Conceição ont remporté leurs trois rencontres de championnat face à Ferreira (2-0), Portimonense (1-2) et Santa Clara (2-1). Malgré ces bons résultats, le FC Porto compte toujours 7 points de retard sur le Sporting (qui compte 1 match en moins). Pour atteindre les 8de finale de la Ligue des champions, Porto avait fini en 2position de son groupe derrière Manchester City, mais devant l’Olympiakos et l’Olympique de Marseille. Les Portugais se sont montrés performants à domicile sur la scène européenne avec des succès obtenus face à Marseille (3-0), l’Olympiakos (2-0) et la Juventus (2-1) pour un nul contre Manchester City (0-0.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Chelsea est donc prévenu et ne doit pas sous-estimer cette équipe du FC Porto. En revanche, ce match, comme le retour, sera délocalisé à Séville, sur terrain neutre. Peut-être une bonne nouvelle pour les. Après des débuts idylliques, Thomas Tuchel a connu son 1accroc avec sa nouvelle équipe samedi. En effet, sa formation a été largement dominée par une équipe de West Bromwich Albion (2-5) qui lutte pour son maintien. Les Londoniens avaient pris les commandes du match par Pulisic, mais ont rapidement vu Thiago Silva être exclu. Ce fait de jeu a totalement relancé lesqui ont décroché une victoire méritée. Comme il le fait depuis son arrivée, TT avait changé plusieurs éléments par rapport à la dernière rencontre. Werner, Zouma ou Jorginho se sont montrés décevants et pourraient se retrouver sur le banc face à Porto, au profit de Mount, Havertz, Christensen ou Giroud. De plus, Tuchel ne peut pas compter sur un N'Golo Kanté exceptionnel. Néanmoins, lesse sont montrés intéressants depuis la prise en main de Tuchel avec un bloc solide et le talent de leurs joueurs offensifs. Supérieur à son adversaire sur le papier, Chelsea devrait faire le taf à Séville et prendre une option pour les demi-finales.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de Monacoavecavecavec► De plus, Winamax double les cotes sur tous les 1/4 de finale de C1 :Retrouvez le Pronostic Porto Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !