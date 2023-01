Pronostic Pau Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau se relance face à Grenoble

Pau dispute sa 3e saison consécutive en Ligue 2. Comme lors des 2 premiers exercices, les Palois doivent lutter pour leur maintien. Actuellement, le club béarnais est dans son plan de marche et pointe en 13e position avec 3 unités d'avance sur la zone de relégation. En grande forme avant la coupure imposée par le Mondial, la bande à Didier Tholot a connu une reprise délicate avec deux revers face au Paris FC (0-1) au Nouste Camp et sur la pelouse de Niort (2-1). Le revers contre le PFC est à modérer car l'équipe de Thierry Laurey est la plus forte de Ligue 2 loin de ses bases. Les Palois ont réagi à domicile le week-end dernier en réalisant un exploit en Coupe de France face à Montpellier. En effet, les Béarnais ont pris le dessus sur la formation de l'élite (2-1) pour se qualifier pour les 16e de finale.

En face, le FC Grenoble est dans une situation similaire à l'équipe paloise. En effet, très bon avant la trêve, le GF38 a connu une reprise désastreuse avec deux défaites face à Quevilly Rouen (2-0) et sur sa pelouse face au FC Metz (0-1). Néanmoins, comme l'équipe béarnaise, les Isérois se sont relancés en Coupe de France en dominant le Nîmes Olympique (1-0). Les hommes de Vincent Hognon espèrent désormais retrouver leur allant en championnat. Actuellement, le club isérois occupe la 5e place du classement avec 5 points de retard sur Bordeaux. Pour tenter de désarçonner la défense paloise, Grenoble compte sur le percutant Sanyang, qui est certainement l'un des meilleurs joueurs du championnat et qui a d'ailleurs scoré le seul but des Montpelliérains ce week-end. A l'extérieur, Grenoble est seulement la 12e équipe de L2, n'ayant gagné que 2 de ses 8 déplacements. L'exploit réalisé face au MHSC a pu redonner de la confiance aux Béarnais qui pourraient au moins tenir le nul ce mardi soir.