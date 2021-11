Pronostic Paraguay Chili : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Le Paraguay et le Chili jouent leurs dernières cartes

Si le Brésil et l'Argentine sont déjà quasiment assurés de participer au prochain Mondial, 7 équipes ont encore en course pour décrocher les dernières places. En effet, seulement 6 points séparent le 3, l'Equateur, du 9et avant-dernier, le Pérou. Actuellement, les Paraguayens et les Chiliens se trouvent hors des places qualifiables, avec 4 points de retard pour laet 3 pour la. Solide au début de la compétition avec 5 premières journées sans la moindre défaite, la sélection paraguayenne s'est progressivement effritée. En effet, le Paraguay ne s'est imposé qu'une seule fois lors des 7 dernières journées, et cela face à la lanterne rouge vénézuélienne (2-1). Lors des deux dernières journées,ont connu deux lourds revers sur la pelouse du Chili (2-0) et contre la Bolivie (4-0). Pour tenter de remonter vers les places qualificatives, le nouveau sélectionneur Schelotto a appelé les jumeaux Romero, le buteur du Torino Sanabria ou l'ailier virevoltant de Newcastle Almiron.

De son côté, le Chili a été l'une des nations fortes d'Amérique du Sud lors des dernières années. Néanmoins, la Roja semble marquer le pas comme le montre ses récents résultats, avec une non-qualification pour le Mondial 2018 et des parcours en Copa America décevants. Lors de cette campagne de qualification, la sélection chilienne éprouve également des difficultés avec une 6place au général avec 3 points de retard sur la place de barragiste, occupée par l'Uruguay. Les partenaires d'Alexis Sanchez se sont relancés lors du dernier rassemblement en remportant leurs deux matchs à domicile face au Paraguay (2-0) et contre le Venezuela (3-0). Pour se rapprocher des playoffs, la sélection chilienne s'appuie sur ses cadres habituels puisque les Sanchez, Vargas, Vidal, Pulgar, Medel, Isla, Maripan ou Bravo ont tous été appelés par le sélectionneur Martin Lasarte. Cette opposition entre le Paraguay et le Chili s'annonce agréable, puisque les 2 formations doivent s'imposer pour se replacer dans la course à la qualification et elles auront cette fois leurs meilleurs joueurs offensifs à disposition (Almiron, Sanabria, Oscar et Angel Romero pour le Paraguay, Sanchez et Vargas côté chilien). On pourrait donc voir les 2 équipes marquer.