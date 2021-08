Pronostic Nice OM : Analyse cote et prono du match de Ligue 1

Nice enchaîne face à l'OM

Auteur d'un mercato ciblé, Nice a pu faire jouer 4 de ses 6 recrues la semaine passée à Lille (l'ailier Stengs est blessé et le portier Bulka est arrivé en tant que numéro 2 de Benitez). Avec l'ancien Marseillais Lemina, le latéral lyonnais Bard et les Néerlandais Kluivert et Rosario au coup d'envoi samedi dernier, le Gym n'a fait qu'une bouché du champion en titre lillois (4-0). Si Nice a eu un maximum de réussite en début de match (2-0 après moins de 10 minutes de jeu), les Aiglons auraient même pu inscrire ensuite un 5but, refusé pour un hors-jeu limite de Myziane Maolida, et le mental était là. Désormais coaché par le gagneur Christophe Galtier, Nice a ainsi effacé un premier match moyen à domicile face à Reims (0-0) où le technicien n'avait pu mettre sa meilleure équipe d'entrée mais où son équipe avait été rarement mis en danger. Revenu d'un très bel Euro, Dolberg a pu démarrer la rencontre face à Lille après avoir joué une demi-heure face à Reims, scorant 2 buts face au champion de France.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Comme Nice, l'OM compte 4 points après deux journées et semble avoir fait un beau mercato. Ayant permis au club phocéen de se relancer en fin de saison passée pour accrocher une place en Europa League, Sampaoli a obtenu de son directeur sportif Longoria les arrivées des Brésiliens Gerson et Peres, du prometteur américain de la Fuente, de l'international turc Under, du portier romain Pau Lopez, de Guendouzi, mais aussi de l'ancien défenseur niçois Saliba cet été. Après une excellente campagne de matchs amicaux, les Marseillais se sont imposés à Montpellier pour la 1journée de Ligue 1 (2-3), avant de concéder le match nul à domicile face à Bordeaux (2-2). A l'inverse de son premier match, l'OM menait cette fois 2-0 et s'est fait remonter au score, plombé par ses problèmes défensifs. Jouant quasiment un football total, Sampaoli voit son équipe prendre logiquement beaucoup de buts. Alors que Nice a su pour l'instant garder sa cage inviolée, les Aiglons pourraient profiter des errances défensives marseillaises pour remporter ce derby à l'Allianz Rivera, comme la saison passée (3-0).- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice OM encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !