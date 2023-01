Pronostic Nice Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Nice – Montpellier avec des buts de chaque côté

Cette opposition entre Nice et Montpellier met aux prises deux formations qui rencontrent des difficultés cette saison. Depuis l’arrivée de son propriétaire britannique, l’OGC Nice est ambitieux mais ne se montre pas à la hauteur cette saison. En effet, le constat est implacable puisqu’après 17e journées, Nice ne s’est imposé qu’à 5 reprises pour 6 nuls et 6 défaites. Sur une bonne dynamique avant le début du Mondial, le club azuréen a en revanche vécu une reprise difficile. Tenu en échec à domicile par Lens (0-0), le Gym a ensuite été battu en toute fin de rencontre à Rennes mais au terme d'un match indigeste (2-1). Suite à ce revers, les Niçois avaient l’opportunité de se reprendre en Coupe de France, dans une compétition où ils avaient été finalistes l’an passé. Le scénario a viré au cauchemar puisque l’OGCN s’est incliné sur la pelouse du Puy, qui évolue en National. Ce nouveau non-match aura été celui de trop pour Lucien Favre qui a été licencié lundi. Dans un premier temps, Didier Digard assurera l’intérim accompagné de Julien Sablé et Fred Gioria. Sur le papier, Nice possède pourtant un effectif de qualité avec les Pépé, Todibo, Diop, Laborde ou Dante.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Montpellier a également connu une déconvenue en Coupe de France avec une élimination sur la pelouse d’une formation de Ligue 2, Pau (2-1). Cette défaite reflète le début de saison chaotique des Héraultais. Désormais sous la direction de Romain Pitau (qui a remplacé Dall'Oglio), Montpellier semblait avoir trouvé la bonne formule à la reprise lors de la victoire à Lorient (0-2), mais a ensuite vu ses protégés s’incliner contre l’Olympique de Marseille (2-1) puis contre Pau donc (1-0) en Coupe de France. Depuis le départ du duo Laborde – Delort, qui fait désormais les beaux jours de Nice, le MHSC s’appuie surtout sur Savanier (6 buts) et Wahi (7 buts) devant. Les deux hommes, laissés au repos en Coupe de France, sont attendus frais et en forme, eux qui ont déjà scoré depuis la reprise. Pour cette opposition entre deux équipes pas au mieux, et notamment défensivement, on pourrait voir un match ouvert avec des buts de chaque côté, comme lors de 4 des 5 derniers matchs de Montpellier.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Montpellier encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !