Pronostic Nice Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice se reprend face à un Lyon fatigué

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Nice Lyon chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nice a passé un cap au niveau des ambitions avec l’arrivée d’Ineos comme actionnaire principal du club. Si les résultats n’ont pas été ceux souhaités l’an passé, le club niçois vise plus haut pour ce nouvel exercice. Pour atteindre ces objectifs, le club a recruté Christophe Galtier, champion avec Lille l’an passé. Ensuite, les dirigeants azuréens ont réalisé un excellent mercato en attirant les Lemina, Delort, Kluivert, Stengs ou Rosario. Depuis le début de saison, les Aiglons se sont montrés intéressants mais ont connu deux défaites surprises sur la pelouse de Lorient (1-0) et le week-end dernier à Troyes (1-0). Les hommes de Galtier sont totalement passés au travers face à l’ESTAC et nul doute que l'entraîneur a dû leur souffler dans les bronches pour voir une réaction ce dimanche. Dans leur Allianz Riviera, les hommes de Galtier sont invaincus avec deux nuls et deux succès face à Bordeaux et Brest. Absent des débats au stade de l’Aube, Nice aura à cœur de se racheter pour la réception de l’Olympique Lyonnais.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lyon a également changé d’entraîneur durant le mercato en attirant le Néerlandais Peter Bosz. Après des débuts laborieux, le club rhodanien monte en puissance et est invaincu lors des 4 dernières journées de Ligue 1. Auteur d’une très bonne prestation face au PSG pour sa dernière défaite en date, Lyon semble avoir pris conscience de son potentiel, puisque depuis plusieurs rencontres l’OL montre des progrès dans le jeu. Porté par un Lucas Paqueta impressionnant, l’OL s’est imposé face à l’AS Monaco la semaine passée grâce à des réalisations de Toko Ekambi et de Denayer (2-0à. L’OL est désormais en 6e position du classement à 2 points de la seconde place. Malgré ce bon passage, l’OL pourrait payer physiquement son déplacement en République Tchèque face au Sparta Prague. Les Lyonnais ont gagné 4-3 mais ils ont dû s'arracher avec quasiment une équipe-type après avoir longtemps été mené au score. Déterminé à se relancer, Nice devrait s’imposer face à une formation lyonnaise émoussée.- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Lyon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !