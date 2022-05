Pronostic Newcastle Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal à la relance face à Newcastle

Mal en point lors de la 1partie de saison, Newcastle a profité de l'arrivée de riches investisseurs saoudiens à la tête du club pour renforcer l'équipe lors du mercato hivernal. En effet, lesont attiré des joueurs coutumiers de la Premier League avec les Kieran Trippier, Chris Wood, Matt Targett ou Dan Burn, mais ont aussi misé sur des joueurs à fort potentiel comme Bruno Guimaraes. Avec Eddie Howe à sa tête, Newcastle a enchaîné les résultats positifs pour rapidement sortir de la zone de relégation. A l'orée de cette journée, Newcastle occupe la 14place avec 9 points d'avance sur le premier relégable. Les partenaires de Saint-Maximin ne risquent plus rien et leurs résultats s'en font ressentir avec deux revers lors des deux dernières journées, face aux deux premiers de la Premier League, Liverpool (0-1) et contre City (5-0). Ce dimanche, le quatrième du championnat se présente à St James Park, à savoir Arsenal.

De leur côté, lesrêvent de retrouver la Ligue des Champions. A deux journées de la fin, les hommes de Mikel Arteta sont les mieux placés puisqu'ils comptent un point d'avance sur leur premier poursuivant, Tottenham. Arsenal a cependant réalisé une très mauvaise opération en milieu de semaine en s'inclinant dans le derby (3-0). Passés au travers, lesont une nouvelle fois vu un de leurs joueurs être expulsé, puisqu'Holding a reçu deux avertissements. Avant sa défaite dans le derby, Arsenal avait enchainé 4 victoires consécutives. Lors de ces succès, le jeune Nketiah avait marqué des points et avait pris le dessus sur Alexandre Lacazette pour le poste d'avant-centre. Ce lundi, Arsenal devrait s'imposer face à une équipe de Newcastle qui ne joue plus rien pour s'offrir une dernier match sans doute décisif pour la quatrième place lors de la réception d'Everton.