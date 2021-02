Pronostic Naples Grenade : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Naples dynamite Grenade

Battu à l'aller en Espagne (2-0), le Napoli va devoir réaliser un exploit pour se qualifier pour le prochain tour. En difficulté lors des dernières rencontres, les Napolitains ne se présentent pas en confiance face à Grenade. En revanche, sont capables sur une rencontre de renverser n'importe quelle autre équipe. Ce week-end, les hommes de Gattuso se sont inclinés sur le terrain de l'Atalanta Bergame au terme d'une rencontre spectaculaire (4-2). Pas épargné par les blessures, le Napoli ne peut pas compter sur Dries Mertens, Manolas, Hysaj, Demme et Lozano. En revanche, la bonne nouvelle du week-end est venue de Koulibaly qui a effectué son retour face à la. La mission est simple ce jeudi pour la bande à Gattuso, s'imposer avec au moins deux buts d'écart. De son côté, Grenade se présente en Italie avec pour objectif de conserver cette avance de deux buts et de marquer ce fameux but à l'extérieur, qui compliquerait les affaires napolitaines. Les partenaires de Maxime Gonalons ne sont pas au mieux actuellement en championnat puisqu'ils n'ont plus remporté de match en Liga depuis le début du mois de janvier et leur confrontation face à Osasuna. Ce week-end, Grenade s'est même incliné face à une formation de Huesca (3-2), lanterne rouge de Liga. La seule éclaircie des dernières semaines vient du match aller où Herrera et Kenedy avaient inscrit deux buts en 2 minutes d'intervalle pour offrir une avance confortable avant ce retour. Dans son stade Diego Armando Maradona, le Napoli est capable de se transcender et devrait au moins s'imposer face à Grenade.