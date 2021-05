Pronostic Nantes Toulouse : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue 1

Nantes finit le taf face à Toulouse

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Nantes Toulouse chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Malmené une bonne partie de la saison, le FC Nantes s’est repris dans la dernière ligne droite avec notamment une série de 4 victoires sur les 5 dernières journées, et a réussi ainsi à décrocher une place de barragiste. En revanche, les Canaris peuvent avoir quelques regrets car ils auraient pu se sauver lors de la dernière journée de championnat en cas de victoire face à Montpellier. Surpris par les Héraultais (2-1) à la Beaujoire, les hommes d’Antoine Kombouaré se sont ressaisis lors du match aller des play-offs pour prendre une option sur le maintien en s’imposant au stadium de Toulouse (1-2). Dans une rencontre largement dominée, le FCNA a fait la différence grâce à deux de ses hommes forts de cette fin de saison, Ludovic Blas et Randal Kolo Muani. En net regain de forme lors des dernières semaines, le club nantais devrait confirmer l’avantage pris à l’aller.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Toulouse sort d’une très belle saison en Ligue 2. Bien placé pour monter directement en Ligue 1, le club haut-garonnais a été touché par le covid au pire des moments. En effet, les Toulousains ont été contraints de disputer 5 rencontres en 15 jours en toute fin de championnat et ont perdu logiquement des points. Clermont en a profité pour chiper la 2place du classement générale et de monter en Ligue 1. Lors du match aller des play-offs d’accession, le TFC a été largement dominé par Nantes et doit désormais s’imposer avec un écart de deux buts pour pouvoir retrouver l’élite. Forcés de prendre des risques, les Toulousains devraient subir des contres nantais. Pour tenter de renverser cette délicate situation, Garande compte sur le jeune Adli, élu meilleur joueur de la saison en Ligue 2. Solide dans cette dernière ligne droite, Nantes devrait confirmer et assurer au moins un nul dans une rencontre avec plus d’un but.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic Nantes Toulouse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !