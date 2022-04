Pronostic Nantes Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes remporte le derby de l’Atlantique face à Bordeaux

L'an passé à la même période, les places étaient inversées entre Nantes et Bordeaux. En effet, les Canaris luttaient pour leur maintien tandis que les Bordelais étaient calés dans le ventre mou du championnat. Vainqueur de son match de barrage face à Toulouse pour se sauver, Nantes a réalisé une saison intéressante puisque le club est assuré de rester dans l'élite avec ses 16 points d'avance sur la relégation et va disputer dans quelques jours la finale de la Coupe de France face à l'OGC Nice. Equipe plaisante à voir évoluer, le club nantais a dû se contenter d'un nul le week-end dernier face à Angers (1-1), dans une partie qui a vu Mandrea le portier angevin réaliser des parades spectaculaires. En milieu de semaine, les Canaris ont montré un très beau visage au stade Vélodrome (3-2) face à l'OM en menant deux fois au score, mais plusieurs erreurs évitables ont coûté au moins un point aux hommes de Kombouaré. Pour la réception de Bordeaux, Kombouaré sera privé de Chrivella et de Traoré blessés, tandis que Coco sera suspendu suite à son exclusion à Marseille. En revanche, la paire Blas - Kolo Muani devrait bien être là devant (respectivement 9 et 12 buts en Ligue 1). En face, Bordeaux est dans une situation difficile. Avant-dernier de Ligue 1, les Girondins ont rapidement besoin de points. Actuellement, les hommes de David Guion accusent 4 points de retard sur le barragiste et 5 sur Clermont, première formation non relégable. Humiliés la semaine passée à Lyon (6-1), les Bordelais ont parfaitement lancé leur match crucial face à Saint-Etienne en milieu de semaine en marquant 2 buts dans les 25 premières minutes. Inspirés, les Girondins ont profité des errances de la défense stéphanoise sur coups de pied arrêtés pour prendre une avance de 2 buts. Incapables de conserver le score, les partenaires de Guivalogui ont concédé un but sur l'une des rares opportunités des Verts. Les joueurs du Forez ont ensuite poussé pour revenir au score et ont profité des largesses de la défense bordelaise, et d'un Poussin fébrile pour égaliser (2-2). Proche de la rupture et sauvé par la barre, Bordeaux a ensuite pensé avoir réalisé le coup parfait lorsque Briand trouva le chemin des filets. La VAR est intervenue pour un hors-jeu de Niang au départ de l'action. Dans une situation délicate et certainement marqué par ce nul aux allures de défaite, Bordeaux pourrait souffrir face à une formation nantaise libérée.