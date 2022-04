Pronostic Nancy Quevilly Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nancy – Quevilly Rouen : la dernière chance ?

L'opposition entre Nancy et Quevilly Rouen met aux prises deux formations qui luttent pour se maintenir en Ligue 2. Le club lorrain semble cependant se rapprocher à grand pas du National puisqu'il accuse 10 points de retard sur la première formation non relégable à 4 journées de la fin. Si le maintien est toujours possible d'un point de vue mathématique, les protégés d'Albert Cartier semblent déjà condamnés. Avec un bilan d'1 victoire, 1 nul et 7 défaites lors des 9 dernières journées, l'ASNL n'est pas sur une dynamique encourageante. Après avoir enregistré 4 revers consécutifs, Nancy est allé prendre un point en Aveyron face à une équipe de Rodez (1-1) mal en point. De son côté, Quevilly Rouen a replongé dans la zone rouge mardi suite au revers concédé à domicile face au Nîmes Olympique (1-0). Les Normands avaient pourtant réalisé une prestation encourageante quelques jours plus tôt face au leader toulousain malgré la défaite (2-0), et une victoire face à Rodez précédemment (2-0). A l'instar de Nancy, QRM est sur une terrible dynamique avec un seul succès lors des 11 dernières journées. Le départ de Bruno Irles, à Troyes lors du mercato hivernal, a été préjudiciable pour le club normand qui n'a pas su relever la tête. Face à une lanterne rouge nancéenne quasiment condamnée, Quevilly Rouen pourrait se relancer en accrochant au moins un point, dans un nouveau match pauvre en buts.