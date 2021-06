Pronostic Nadal Gasquet : Analyse, cote et prono du 2e tour de Roland Garros

Nadal - Gasquet : duel des vieux rivaux

Agés tous les deux de 34 ans, Rafael Nadal et Richard Gasquet se côtoient depuis plus de 20 ans maintenant sur les différents courts du monde. Considérés tous les deux comme les futurs prodiges du tennis mondial au début des années 2000, les deux natifs de 1986 ont cependant connu des trajectoires bien différentes. En effet, l'Espagnol est devenu, en un peu plus de 15 ans de carrière, l'une des légendes de ce sport, remportant 20 tournois du Grand Chelem dont 13 à Porte d'Auteuil. En tout et pour tout, le Majorquin ne s'est incliné que 2 petites fois sur la terre battue de Roland Garros et il s'avance une nouvelle fois comme le principal favori à sa succession après son 13ème sacre obtenu l'an passé, surtout après avoir remporté pour la 10ème fois le Master 1000 de Rome en battant en finale le N°1 mondial, Novak Djokovic mi-mai. Au premier tour de cette quinzaine, le 3joueur au classement ATP a pu écarter sans trop de soucis l'Australien Alexei Popyrin. Tranquille lors des deux premières manches (6-3,6-2), il a dû s'employer pour s'adjuger la 3manche au tie-break (7-6 (7-3).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Richard Gasquet n'a sans doute pas eu la carrière qu'il espérait. S'il a pendant longtemps incarner le tennis français, le Biterrois n'est jamais parvenu à remporter le moindre tournoi du Grand Chelem, ni même le moindre Masters 1000. Au crépuscule de sa carrière, celui que l'on surnommai le « petit Mozart du tennis » est toujours capable de coup d'éclat mais est rarement épargné par son physique qui lui a joué des coups tout au long de sa carrière. Quart de finaliste à Lyon puis à Parme, le natif de Béziers a plutôt bien entamé sa quinzaine en se défaisant avec panache de la révélation tricolore de l'an passé, Hugo Gaston, en 3 manches (6-1, 6-4, 6-2). Mais face au maître des lieux, Rafael Nadal, Gasquet risque une nouvelle fois de manger la poussière. D'autant que sur les 16 confrontations entre les deux joueurs sur le circuit ATP, le Français ne s'est jamais imposé. Cependant, poussé par le public, il pourrait réussir à poser quelques problèmes à son rival, voire même, pourquoi pas, arracher un set.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nadal Gasquet détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !