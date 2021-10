Pronostic Montpellier Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier face à un Lens impressionnant en déplacement

L'intersaison a été particulièrement agitée du côté de Montpellier. En effet, cet été a marqué la fin d'un cycle avec de départ de Michel Der Zakarian, mais aussi des expérimentés Hilton, Congré et du superbe duo Laborde – Delort. Le club héraultais vit une saison de transition et doit s'adapter à la philosophie de jeu de Dall'Oglio. Actuellement, le MHSC pointe en 13position avec 10 points soit 4 de plus que le premier relégable. 8 de ses 10 points récoltés l'ont été à domicile grâce à des succès sur Lorient et Saint-Etienne, et des nuls contre Bordeaux et Strasbourg. Le club montpelliérain n'est pas au mieux avec 4 journées sans le moindre succès. Arrivé pour compenser le départ de Laborde/Delort, Valère Germain s'est montré intéressant avec 3 buts inscrits et une passe décisive offerte. Avec Savanier ou Mavididi, le MHSC possède également des éléments offensifs à fort potentiel.

Grande surprise de la saison passée, le Racing Club de Lens poursuit sur sa dynamique, puisqu'à l'orée de débuter cette 10journée, les Sang et Or sont les dauphins du PSG. Les protégés de Franck Haise réalisent une entame de championnat exceptionnelle au cours de laquelle ils n'ont perdu qu'une seule fois, à domicile face à Strasbourg (0-1). En déplacement, les Lensois sont invaincus avec un très bon bilan d'un nul à Rennes et de 3 succès à Monaco, Bordeaux et Marseille. Ces résultats obtenus loin de leurs bases face à des grosses cylindrées montrent toute la force du collectif lensois. Victorieux d'un match incroyable au Vélodrome (3-2) face à l'OM, Lens a enchaîné avant la trêve en dominant le stade de Reims à Bollaert (2-0), avec un doublé de Kalimuendo, prêté par le PSG. Impressionnant, Lens a les cartes pour prendre le dessus sur une formation montpelliéraine moins forte que lors des dernières saisons à La Mosson.