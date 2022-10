Pronostic Milan AC Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Milan AC, nouveau coup de Blues face à Chelsea ?

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Milan AC - Chelsea :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion d’Italie la saison dernière, Milan doit désormais retrouver son efficacité sur la scène européenne. En effet, l’an passé, les Rossoneri avaient fini dernier de leur poule. Cette année, les Italiens sont allés prendre un point en Autriche face à Salzbourg (1-1) avant de décrocher un succès précieux à domicile face au Dinamo Zagreb (3-1). Avec 4 points au compteur, Milan arrivait en confiance à Stamford Bridge la semaine dernière, mais n’a pas tenu la comparaison face à des Londoniens déterminés à s’imposer (3-0). Suite à ce lourd revers, les Milanais se trouvent désormais sous pression avant ce match retour. Après avoir perdu un match important à domicile contre le Napoli en Serie A (1-2), la formation milanaise s’est reprise en arrachant la victoire à Empoli (1-3) dans les dernières secondes du match. Le week-end dernier, les Rossoneri ont frappé un grand coup en dominant la Juventus à San Siro (2-0) avec des réalisations de l’anglais Tomori (passé par Chelsea) et par le jeune Diaz. Ce succès permet au club lombard de se classer en 4position de Serie A avec 3 points de retard sur les hommes de Spalletti. Pour affronter Chelsea, Stefano Pioli déplore des absences importantes puisque les Kjaer, Maignan, Saelemaekers, Ibrahimovic, Messias, Florenzi ou Calabria sont tous indisponibles. En revanche, Théo Hernandez a effectué son retour face à la Vieille Dame.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Chelsea semble reprendre confiance depuis que Graham Potter a pris les rênes du club londonien. En effet, pour sa première sur le banc des, ses protégés ont été tenus en échec par Salzbourg (1-1) en Ligue des Champions, mais ont depuis remporté tous leurs matchs face à Palace (1-2) et Wolverhampton (3-0) en Premier League, mais aussi lors du match aller face au Milan AC (3-0). La bonne nouvelle pour les fans des Blues vient que leur équipe a retrouvé son efficacité offensive avec 8 buts inscrits lors des 3 dernières journées. Arrivé du Barca, Aubameyang s’est notamment mis en évidence avec des buts plein d’opportunisme. Le week-end dernier, lesont confirmé leurs bonnes dispositions face à Wolverhampton (3-0) avec des réalisations d’Havertz, Pulisic et du jeune Broja. A noter également l’excellente prestation du milieu de terrain Mason Mount, auteur de 2 passes décisives. En pleine forme, Chelsea semble pouvoir ramener un succès précieux de son déplacement à Milan.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan AC Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !