Pronostic Metz Quevilly-Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un FC Metz en grande forme face à Quevilly Rouen

Parti doucement dans cette saison de Ligue 2, le FC Metz a accéléré lors des dernières semaines. Depuis sa défaite au Havre (0-2) fin octobre, le HAC a haussé le ton avec 4 victoires et un nul lors des 5 dernières journées de championnat. Cette excellente série a permis au club messin de remonter en 4position avec 4 points de retard sur le 2, Bordeaux. En poursuivant sur cette lancée, la bande à Bölöni a de grands espoirs de se rapprocher des premières places. Tenu en échec à domicile par Niort (0-0) pour la reprise, le FC Metz est ensuite allé s'imposer à Grenoble (0-1) avant de surclasser le Nîmes Olympique (1-4) en milieu de semaine. Entretemps, le club grenat avait offert une belle résistance à Lyon en Coupe de France (2-1). Ce bon passage est à mettre au crédit de l'une des révélations de la saison, le Géorgien Mikautadze, auteur de 8 buts et de 4 passes décisives depuis le début de cet exercice.

En face, Quevilly Rouen n'est pas en reste puisqu'il est invaincu lors des 4 dernières journées de Ligue 2. Lors de ce passage, les Normands ont remporté trois rencontres consécutives face à Amiens, Grenoble et Guingamp sur le même score de 2-0. En milieu de semaine, les hommes d'Echouafni ont été tenus en échec à domicile par Bastia (1-1) alors qu'ils avaient ouvert le score par un Mafouta en grande forme. L'attaquant centrafricain a inscrit un but lors de chacun des 4 derniers matchs de son équipe et affiche 7 réalisations au compteur. Face au Sporting Club de Bastia, Pierret a été expulsé et manquera ce déplacement en Lorraine. QRM est désormais calé en milieu de tableau avec 7 points d'avance sur Dijon, premier relégable. Devant son public et sur sa lancée, le FC Metz semble disposer des ressources pour se sortir du piège tendu par Quevilly Rouen qui pourrait tout de même trouver le chemin des filets.