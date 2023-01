Pronostic Manchester United Everton : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Manchester United enchaîne face à Everton

Arrivé cet été au club, Erik Ten Hag semble imposer progressivement sa patte sur le jeu des. En effet, après un départ moyen, la formation mancunienne est sur une bonne dynamique avec 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Victorieux d'Aston Villa (4-2) en Carabao Cup, United a ensuite décroché un succès en toute fin de rencontre face à Fulham (1-2). Depuis la reprise des compétitions, les Red Devils se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Carabao Cup en dominant Burnley (2-0) et affronteront Charlton au prochain tour. En Premier League, les partenaires de Bruno Fernandes sont en forme avec des succès obtenus face à Nottingham (3-0), Wolverhampton (0-1) et Bournemouth (3-0). Cette excellente dynamique a permis à United de remonter dans le Top 4 avec un seul point de retard sur City. Le départ de Cristiano Ronaldo semble avoir également libéré les joueurs mancuniens, puisque les Martial, Rashford ou Fernandes se montrent décisifs à tour de rôle. Sur le plan défensif, Ten Hag fait régulièrement des changements en alternant ses charnières dans cette période très intense, ce qui n'a pas empêché Man U de n'encaisser aucun but sur ses 4 matchs de reprise. Pour cette rencontre de FA Cup, le coach néerlandais pourrait faire appel à Varane et Martinez, qui ont débuté sur le banc face à Bournemouth.

En face, Everton n'est pas au mieux en Premier League avec la 16place du classement et seulement 1 point d'avance sur la zone de relégation. Les résultats décevants des Toffees mettent en danger Frank Lampard qui pourrait payer cette mauvaise passe. En effet, Everton est sur une terrible série de 7 matchs consécutifs sans la moindre victoire en championnat. Avant la coupure imposée par le Mondial, les avaient pris un point à Fulham avant de s'incliner deux fois consécutivement face à Bournemouth en Carabao Cup mais aussi en Premier League. Lors de leur reprise, dans une rencontre importante pour le maintien, les partenaires de Pickford se sont inclinés à domicile face à Wolverhampton (1-2) en concédant le but de la défaite à la 95minute. Suite à cette désillusion, Everton a réagi ce week-end en prenant un point inespéré à l'Etihad face à Manchester City (1-1) sur une sublime réalisation de Gray. Néanmoins, cette performance est restée sans lendemain puisque les Toffees ont subi une déculottée à domicile contre Brighton (1-4) qui les rapproche un peu plus de la zone rouge. Sur une superbe dynamique, Manchester United devrait continuer sa route en FA Cup.