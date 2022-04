Pronostic Manchester City Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City et Liverpool se rendent coups pour coups

La 32journée de Premier League nous offre une affiche sublime entre les deux premiers du classement, Manchester City et Liverpool. Ces deux formations sont actuellement les deux meilleures Outre-Manche et se livrent un superbe duel pour remporter le titre. Actuellement, Man City reste le favori pour remporter le championnat car il compte un point d’avance sur son adversaire et qu’il dispose également d’un calendrier favorable. Le club citizen réalise une saison exceptionnelle avec seulement 3 revers concédés depuis l’entame du championnat, dont les 2 matchs face à Tottenham. Impressionnante, l’équipe de Guardiola est en course sur plusieurs tableaux puisqu’en plus de la Premier League, elle vient de battre l’Atletico Madrid en quart de finale aller de la Ligue des Champions (1-0) et qu’elle s’apprête à affronter Liverpool en demi-finale de la FA Cup à Wembley. Solide le week-end dernier, City est allé s’imposer au Turf Moor de Burnley où il n’est jamais simple de se déplacer (0-2). Porté par un excellent Kevin de Bruyne, City a rapidement pris les commandes du match face aux Clarets. En milieu de semaine, la bande à Guardiola avait un challenge totalement différent, trouver la faille dans le mur de l’Atletico Madrid en 1/4 de finale aller de Ligue des Champions. Patient, City s’en est remis au talent individuel des Foden et de Bruyne qui ont fait la différence sur une action de classe (1-0). Pour affronter Liverpool, Guardiola devrait apporter de la fraicheur dans son équipe avec certainement les titularisations de Grealish, Foden voire Gabriel Jesus. En revanche, City devrait déplorer l’absence de son défenseur portugais Dias, clé de voûte de la défense de Manchester City depuis son arrivée au club.(Déposez 100€ et misez avec 300€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Liverpool a effectué une superbe remontée au classement. Distancé par City début 2022, les Reds n’ont rien lâché et ont profité des moindres faux-pas des Citizens pour se rapprocher à un point de leurs rivaux. Les hommes de Jurgen Klopp viennent de remporter leurs 10 derniers matchs en Premier League. Pas toujours fringant comme lors de la réception de Watford (2-0) le week-end dernier, Liverpool dispose d’un effectif de qualité qui lui permet d’enchainer les victoires. Liverpool s’appuie sur ses qualités habituelles avec des latéraux très influents, un pressing constant du milieu de terrain et la vitesse de ses attaquants. Le retour rapide de Trent Alexander-Arnold de blessure est évidemment une excellente nouvelle pour Liverpool à l’heure d’affronter City. L’international anglais a régalé ses coéquipiers à Lisbonne en milieu de semaine par ses offrandes. La formation anglaise a pris une grande option pour la qualification en s’imposant au Stade de la Luz (3-1) avec des buts de Konaté, Mané et luis Diaz. Arrivé lors du mercato hivernal, le colombien s’est parfaitement adapté dans sa nouvelle équipe et pourrait même débuter ce choc face à City. Sur le banc, Klopp a de la réserve avec les Firmino, Jota ou Oxlade Chamberlain. Ce duel entre Manchester City et Liverpool oppose les deux meilleures équipes de la Ligue mais aussi les meilleures attaques et défenses du championnat. Sûres de leurs forces, ces deux formations devraient nous offrir un superbe affrontement avec des buts de chaque côté comme lors du match aller (1-1).- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(474€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(546€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !