Pronostic Malmö Ludogorets : Analyse, cotes et prono du barrage aller de la Ligue des champions

Malmö prend une option à domicile face à Ludogorets

A un degré moindre que le Sheriff Tiraspol, Malmö a signé l'une des belles surprises du tour précédent. Le champion de Suède a en effet éliminé les Rangers de Steven Gerrard en l'emportant à l'aller comme au retour (victoires 2-1). Aux tours préliminaires précédents de cette Ligue des champions, Malmö s'étaient pourtant défaits difficilement des Lettons de Riga (2-1 en cumulé) et des Finlandais d'HJK (4-3). En championnat, les joueurs de l'ancien international danois et milanais Jon Dahl Tomasson ont perdu ce week-end face à Göteborg mais reste à portée du leader Djurgarden (à 3 points), après 15 journées. Dans cette équipe, on retrouve l'ancien international Oscar Lewicki, le défenseur finlandais Moisander (ex-Werder) et le buteur croate Colak passé par la Bundesliga, auteur d'un doublé au retour face aux Rangers.

Vainqueur des 10 derniers championnats bulgares, Ludogorets veut maintenant retrouver la Ligue des champions comme en 2016 où il avait pu faire un match nul face au PSG mais avait encaissé l'un des buts de la décennie par Özil face à Arsenal. Après deux tours préliminaires remportés face au Shakhtyor Soligorsk (2-0 en cumulé) et face aux Slovènes de Mura (3-1), le club bulgare a sorti l'Olympiakos aux tirs au but après deux matchs nuls (1-1 et 2-2). Si son buteur chypriote Sotiriou sera là ce mercredi, l'attaquant international bulgare passé par la Serie A (Cagliari), Despodov, est suspendu pour cette rencontre. Déjà en place sur le plan national, en remportant la SuperCoupe face au CSKA Sofia (4-0), avant de dominer le Lokomotiv Plovdiv (1-3) et le CSKA 1948 Sofia (3-0) en championnat, Ludogorets n'est pas favori de cette rencontre face à une équipe de Malmö qui reçoit et qui a fait une très belle impression en gagnant ses 2 matchs face aux Rangers.