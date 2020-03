Pronostic Lyon Reims : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lyon - Reims : l'OL face au mur rémois

La 29journée de Ligue 1 débute ce vendredi avec l'opposition entre Lyon et Reims. Les Rhodaniens ont réalisé une très mauvaise opération le week-end dernier en s'inclinant sur la pelouse de Lille sans pouvoir trouver la faille devant (1-0). Ce match aurait pu permettre à l'OL de se rapprocher à 3 points de leur adversaire du soir. Les Lyonnais comptent désormais 10 unités de retard sur la 3place qualificative pour la Ligue des Champions. Battu en demi-finale de la Coupe de France par le PSG, Lyon est toujours en course en Coupe de la Ligue où ils retrouveront les hommes de Tuchel et en Ligue des Champions où ils vont défendre leur avantage d'un but à Turin. La mission ne sera pas simple ce vendredi face à une équipe de Reims très solide. Les hommes de David Guion possèdent la meilleure défense de Ligue 1 (21 buts encaissés contre 24 pour Rennes et le PSG). Les Champenois occupent une très belle 5place en L1 avec 41 points, soit 1 de plus que Lyon. Les Rémois viennent d'enchaîner de bons résultats avec des victoires sur Rennes et Brest, pour des nuls à Saint Etienne et Monaco. Cette affiche devrait se jouer sur des détails et comme souvent avec Reims, peu de buts sont à prévoir. Nous voyons moins de 3 buts dans la rencontre, comme lors de 24 matchs des 28 journées disputées par les Champenois.