Pronostic Lyon Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Victoire obligatoire pour Lyon face à Metz

L'Olympique Lyonnais vit une saison particulièrement complexe, avec des résultats décevants en Ligue 1 mais aussi sur le plan extra-sportif où ses supporters ont été coupables de plusieurs actes de violence. Le dernier en date remonte au week-end dernier, lors du 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique lyonnais. A ce moment-là de la rencontre, le score était de 1 partout entre les deux équipes, l'excellent Moussa Dembelé ayant égalisé après l'ouverture du score parisienne. En Ligue 1, Lyon avait déjà connu pareille mésaventure face à l'OM avec une bouteille jetée sur Dimitri Payet. Après 13 journées de Ligue 1, le club rhodanien pointe à une triste 13e place, bien loin des ambitions de début de saison. Arrivé cet été, Peter Bosz est sous pression malgré l'excellent parcours de ses hommes en Europa League, qui ont assuré leur qualification en 8e de finale. Le bilan des 5 dernières journées de championnat est maigre pour les partenaires d'Houssem Aouar avec un seul succès obtenu face à Montpellier, deux revers contre Rennes et Reims, et des nuls face à Bordeaux et Lille. Le point obtenu dans le Nord tient en partie à l'excellente prestation d'Anthony Lopes qui a multiplié les parades. En face, Metz s'est fait piéger le week-end dernier sur la pelouse de Bergerac en Coupe de France (victoire aux Tab de Bergerac). Ce revers confirme le passage délicat des %essins qui avaient récemment lourdement chuté à domicile face à Montpellier (1-3) et sur la pelouse de Louis II face à Monaco (4-0) récemment. Cependant, les hommes d'Antonetti avaient profité de la venue d'une formation lorientaise en plus grande difficulté pour décrocher une victoire importante dans l'optique du maintien lors de la dernière journée (4-1). Ces 3 points ont permis à Metz de remonter en 18e place, avec un seul point de retard sur le 1er non relégable, Troyes. Bien au-dessus sur le papier et se devant de réagir, les joueurs lyonnais devraient s'imposer dans un nouveau match à buts face à des Messins qui luttent pour le maintien.