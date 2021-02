Pronostic Lyon Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Lyon sort les crocs face à Ajacccio

A la lutte avec le PSG et Lille, pour le titre de champion de France, l’OL va jouer le coup à fond en Coupe de France. L’an passé, le club rhodanien s’était montré à son avantage lors des Coupes, avec une demi-finale de Ligue des Champions, une finale de la Coupe de la Ligue et une demi-finale de Coupe de France. Non concerné par l’Europe, le club lyonnais et son effectif de qualité vont tout mettre en œuvre pour remporter un trophée au niveau national. Hormis lors de leur faux-pas à domicile face à Metz, les Lyonnais se montrent impressionnants depuis le début de l’année. De plus, Rudi Garcia peut se réjouir de pouvoir compter sur un Memphis Depay en pleine forme. Le capitaine lyonnais s’est signalé face à Strasbourg le week-end dernier en signant un doublé lors de la victoire face aux Alsaciens (3-0). L’attaquant néerlandais est désormais en 2position du classement des buteurs, derrière Mbappé. Rudi Garcia devrait donner du temps de jeu à Slimani, Caqueret ou Bruno Guimaraes face aux Corses.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AC Ajaccio semble avoir enfin digéré la déception de l’arrêt de la saison lorsque le club était bien placé pour la montée. Depuis le début du mois de novembre, les hommes d’Olivier Pantaloni se montrent nettement plus cohérents, avec seulement deux défaites lors des 16 dernières rencontres disputées. Ce bon passage a permis à l’ACA de pouvoir se replacer en milieu de tableau, avec 9 unités d’avance sur la relégation. La formation ajaccienne a confirmé cette solidité en tenant tête à Auxerre le week-end dernier (0-0) en Ligue 2. Vainqueur de Châteauroux au tour précédent, Ajaccio n’a pas été verni lors du tirage en tombant sur l’un des grands favoris, l’Olympique Lyonnais. En pleine bourre et à domicile, les hommes de Garcia devraient confirmer leur bonnes dispositions en se qualifiant tranquillement face à l’équipe corse.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Ajaccio détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !