Pronostic Luton Huddersfield : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de barrage de Championship

Un Sheffield – Nottingham Forest avec des buts de chaque côté

La seconde demi-finale des barrages en Championship met aux prises deux formations habituées à l'élite anglaise, à savoir Sheffield United et Nottingham Forest. Les Blades ont disputé deux saisons en Premier League avant d'être relégués. Sheffield a parfaitement réagi en réussissant à se qualifier pour les barrages. Entrainé par Heckingbottom, les Blades ont fini en cinquième position. Sheffield avait vécu un très bon passage en début d'année civile avant de se montrer irrégulier lors des dernières semaines. Le sursaut en toute fin de saison avec trois victoires lors des 3 dernières journées ont permis d'assurer la place des Blades en barrage. Le dernier résultat face à Fulham (4-0) est anecdotique car les Cottagers avaient déjà assuré leur place en Premier League et n'ont pas joué le coup à fond. Néanmoins, cette victoire a donné beaucoup de confiance à Sheffield, qui est invaincu face à Nottingham cette saison avec deux matchs nuls (1-1 à chaque fois). Les hommes à surveiller chez les Blades sont l'expérimenté Billy Sharp (14 buts) mais aussi le prometteur Morgan Gibbs-White. On retrouve à leurs côtés des joueurs déjà présents en Premier League comme le norvégien Berge, ou les milieux Norwood et Stevens. En face, Nottingham Forest, club mythique Outre-Manche évolue depuis le début des années 2000 en Championship. Forest avait été tout proche de participer aux barrages lorsque Sabri Lamouchi en était le coach mais s'était écroulé lors de la dernière journée, ce qui avait certainement coûté sa place au coach français. Moins attendu cette année, le club de Nottingham a réalisé une très bonne saison à la fois en FA Cup avec un quart de finale face à Liverpool mais aussi en Championship. A deux journées de la fin, les Reds étaient même dans le coup pour la montée directe mais se sont inclinés face à Bournemouth (1-0) avant de partager les points avec Hull (1-1) lors de la dernière journée. Dans cette équipe, on retrouve plusieurs connaissances de la Ligue 1 avec l'excellent portier Brice Samba et le prometteur Loic Mbe Soh. Le joueur à suivre à Forest reste Brennan Johnson qui attise les convoitises des clubs de Premier League. Comme lors de leurs confrontations en Championship, Forest et Sheffield devraient nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté.