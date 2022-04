Pronostic Lorient Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient réussit un joli coup contre Metz

La 33journée de Ligue 1 nous offre plusieurs affiches dans le bas de tableau qui pourraient avoir une incidence importante sur le reste de la saison. En effet, en plus de Bordeaux – St Etienne et Troyes – Clermont, Lorient reçoit le FC Metz au stade du Moustoir. Actuellement, le club breton est en seizième position avec deux points d'avance sur Clermont (18), 5 sur Bordeaux (19) et 7 sur la lanterne rouge qui n'est autre que le FC Metz. Bien partis dans cette saison, les Merlus ont ensuite connu un gros passage à vide qui les a fait glisser proche de la zone rouge en début d'année. Le club lorientais a su redresser la barre en remportant 4 matchs importants depuis le début du mois de février face à Lens, Brest, Clermont et contre St Etienne. En revanche, les hommes de Pélissier ont perdu le week-end dernier face à Nice. Largement dominés mais bien regroupés derrière, les Bretons avaient fait le plus dur en revenant au score face aux Aiglons sur un exploit personnel de Laurienté, le bien nommé, mais se sont fait piéger en toute fin de rencontre sur un superbe centre de Dolberg qui a trouvé la tête de Delort. Ce point perdu ne doit pas faire oublier les progrès entrevus lors des derniers matchs et notamment lors de la réception de St Etienne qui avait volé en éclats au Moustoir (6-2) après avoir mené de 2 buts. En face, le FC Metz est sur une toute autre dynamique puisque les protégés de Frédéric Antonetti restent sur 11 journées sans la moindre victoire. Sur cette période, les Grenats ont notamment perdu des points importants face à des adversaires directs avec des revers face à St Etienne (1-0) et contre Bordeaux (3-1). Le week-end dernier, les Messins ont limité la casse face à Clermont en accrochant le nul (1-1). Devant au tableau d'affichage, le FC Metz a vu Clermont égaliser mais peut remercier son portier Oukidja auteur de plusieurs parades décisives face aux attaquants auvergnats. Lors de cette rencontre, l'attaquant Niane a été expulsé et manquera par conséquent le déplacement en Bretagne. En souffrance, le club lorrain pourrait connaitre une nouvelle désillusion face à une formation lorientaise en regain de forme lors des dernières rencontres.