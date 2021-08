Pronostic Lille Montpellier : Analyse cote et prono du match de Ligue 1

Lille lance sa saison de Ligue 1 face à Montpellier

Champion de France à la surprise générale, le LOSC a débuté difficilement sa lutte pour conserver son titre. Christophe Galtier, parti à Nice, le président Létang a choisi Jocelyn Gourvennec pour lui succéder. Ce choix peut paraître risqué au regard des deux dernières expériences de l'ancien coach bordelais. Le nouvel arrivé a cependant commencé avec un titre en remportant le Trophée des Champions face à un PSG fortement diminué. Ensuite, pour leurs débuts en Ligue 1, les Lillois peuvent s'estimer heureux d'avoir pris le point du match nul face à Metz, grâce à un but de Yilmaz au bout du temps additionnel (3-3). Lors de la 2journée, les Lillois ont accueilli l'OGC Nice de Galtier. L'ancien coach lillois a réservé une mauvaise surprise à ses anciens joueurs, puisque les Aiglons ont surclassé les Dogues (0-4). La semaine passée, les Lillois ont dominé l'AS Saint-Etienne mais n'ont jamais su se mettre à l'abri et se sont faits rejoindre en fin de match (1-1) après un nouveau but de Yilmaz. En quête d'un premier succès, Lille veut profiter du soutien de ses fans pour s'imposer face à Montpellier.

De son côté, le club héraultais est habitué à la première partie de tableau. Désormais entraîné par Olivier Dall'Oglio, Montpellier vient de livrer trois prestations très plaisantes en Ligue 1 puisque 15 buts ont été marqués au total. En effet, le MHSC a connu une première difficile face à Marseille en dilapidant une avance de 2 buts (2-3 au final). Ensuite, les Montpelliérains sont revenus de Reims avec un nul spectaculaire (3-3). La semaine passée, les protégés de Dall'Oglio ont remporté leur premier match face à Lorient (3-1) malgré l'ouverture du score lorientaise. Comme souvent lors de ces dernières saisons, Montpellier peut s'appuyer sur son duo Laborde et Delort (2 buts chacun) très performant. Cependant, ces deux joueurs sont fortement convoités et devraient quitter le club. Ces rumeurs de départ sont préjudiciables à l'orée d'un déplacement compliqué face au champion de France en titre. Pour préserver le groupe, le club a d'ailleurs écarté Laborde et Delort de l'entraînement de vendredi et les deux hommes pourraient manquer ce match. A domicile, Lille pourrait profiter de l'incertitude qui tourne autour des deux meilleurs buteurs du MHSC pour s'imposer, avec un possible 3but pour Yilmaz.