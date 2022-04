Pronostic Lens Nantes: Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens croit toujours en l’Europe face à Nantes

Dans cette dernière ligne droite de la saison, le Racing Club de Lens n’a pas abdiqué dans sa quête d’une place européenne. 7, les Sang et Or ne comptent que 3 points de retard sur Nice, qui occupe actuellement le dernier strapontin européen. De plus, la formation nordiste est consciente que plusieurs équipes du haut de tableau vont s’affronter lors des dernières journées, ce qui pourraient leur offrir une opportunité de se replacer. Moins bien pendant quelques semaines, les hommes de Franck Haise ont désormais retrouvé des couleurs et sont invaincus lors des 4 dernières journées. Victorieux de Nice (3-0), de Lille (1-2) et de Montpellier (2-0), Lens est allé arracher un nul au Parc des Princes face à un PSG habituellement impérial à domicile (1-1). En infériorité numérique et menés au score, les Lensois ont montré une nouvelle fois leurs vertus pour revenir au score par Corentin Jean.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Nantes connaît une saison bien différente à celle de l’an passé. En effet, passés proches de la relégation, les Canaris s’étaient seulement sauvés lors des barrages face à Toulouse. Lors de ce nouvel exercice, les Nantais se comportent nettement mieux avec une 10place au classement. Assuré de se maintenir, le FC Nantes possède un objectif majeur dans cette fin de saison, la Coupe de France. En effet, le 7 Mai, les hommes de Kombouaré affronteront l’OGC Nice pour tenter de décrocher un trophée. Malgré une excellente prestation au stade Vélodrome, Nantes s’était incliné face aux Phocéens (3-2) qui ont obtenu 2 penaltys, dont 1 plutôt discutable. Ce revers n’a pas entamé la bonne dynamique des Nantais qui se sont repris contre Bordeaux le week-end avec une rencontre spectaculaire (5-3). Menés à plusieurs reprises et sauvé par Lafont qui a sorti le penalty de Briand, Nantes a réussi à renverser les Girondins. Pour cette affiche, Lens devrait s’imposer face à des Nantais qui devraient avoir en tête le match de la semaine suivante face à Nice. Comme sur les 5 derniers matchs du FCNA, on pourrait voir des buts marqués des deux côtés.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lens Nantes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !