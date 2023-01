Pronostic Leeds Brentford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Leeds – Brentford avec des buts de chaque côté

Dans une partie basse de tableau très dense, Leeds fait partie des formations qui luttent pour leur maintien. Actuellement, lesse trouvent en 15position avec 2 points d'avance sur la zone de relégation. Les protégés de Jesse Marsch sont dans une période délicate avec 5 journées de championnat sans la moindre victoire. Leeds a perdu contre Tottenham, Manchester City et Aston Villa le week-end dernier (2-1), pour 2 nuls face à Leeds et West Ham. En revanche, les partenaires de Patrick Bamford se sont qualifiés pour les 16de finale de la FA Cup en s'imposant en milieu de semaine dans un replay face à Cardiff (5-2) après un premier match à buts (2-2). Lors de cette rencontre, lesont rapidement fait le taf en faisant la différence dès la demi-heure de jeu pour mener de 3 buts grâce notamment au duo Rodrigo – Gnonto en grande forme. Ces deux attaquants vont recevoir pour la fin de saison le soutien du Français Rutter, recruté pour 40 millions.

En face, Brentford est l'une des belles satisfactions de la saison. Les Bees se retrouvent à l'heure actuelle en 8position du classement devant des formations comme Liverpool ou Chelsea. Les hommes de Thomas Frank sont sur une superbe série. Après avoir battu Manchester City à l'Etihad (1-2), Brentford a réussi de très bons résultats depuis la reprise. En effet, lesont pris un point à domicile contre Tottenham (2-2) avant de s'imposer au stade Olympique face à West Ham (0-3). Ces excellentes dispositions se sont confirmées en début d'année 2023 avec une superbe victoire contre Liverpool (3-1). Lors de la dernière journée, lesont fait le nécessaire sans se montrer transcendants face à une équipe de Bournemouth en difficultés (2-0) avec un nouveau but d'Ivan Toney (13 buts depuis le début de saison). La seule fausse note depuis la fin du Mondial fut l'élimination en FA Cup face à West Ham. Comme à l'aller et comme lors des 4 derniers matchs de Leeeds, on devrait voir une rencontre avec des buts de chaque côté ce dimanche.