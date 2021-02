Pronostic Leeds Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Leeds et Aston Villa

Leeds et Aston Villa s’affrontent ce samedi àdans un match qui s’annonce particulièrement intéressant entre deux formations plaisantes à suivre. Lesconnaissent une saison avec des hauts et des bas, mais devraient selon toute vraisemblance assurer leur maintien dans l’élite. En effet, les hommes de Marcelo Bielsa pointent en 10position avec 13 points d’avance sur le premier relégable. Battus deux fois consécutivement par Arsenal (4-2) et Wolverhampton (1-0), lesse sont repris en milieu de semaine face à Southampton (3-0), malgré les absences importantes de Phillips, Rodrigo ou Koch. Le potentiel offensif de Leeds reste impressionnant avec les Bamford, Raphinha, Hernandez, Harrison ou Costa. Bamford a d’ailleurs signé sa 13réalisation de la saison face aux Saints.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Aston Villa est actuellement en 8position avec un point d’avance sur Leeds, mais avec deux matchs de retard. Lesréalisent une très belle saison mais viennent de s’incliner face à Leicester lors de la dernière journée (1-2). Dominé par des Foxes particulièrement efficaces en déplacement, Villa ne pouvait pas compter sur son capitaine Jack Grealish, absent pour plusieurs semaines, et l’international anglais est très incertain pour ce week-end. En revanche, le club de Birmingham pourra toujours s’appuyer sur les Watkins, Barkley, Traoré, El Ghazi ou Trezeguet. Ces éléments devraient poser des soucis à la défense des, guère rassurante en général. Ce choc devrait nous offrir des buts de chaque côté, comme lors des deux dernières confrontations entre ces deux formations à- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(143€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Leeds Aston Villa détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !