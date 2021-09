Pronostic Le Havre Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre face à un Toulouse intraitable

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Le Havre - Toulouse :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour conclure la 7journée de Ligue 2, le Havre reçoit Toulouse au stade Océane. La formation normande a fini en 12position la saison passée, et connaît une meilleure entame lors de ce nouvel exercice. Le HAC a revu ses objectifs à la baisse, mais se tient prêt à se mêler à la lutte pour les play-offs en cas de possibilité. Pour cela, les Havrais ont réussi une belle opération lors de la clôture du mercato en attirant le buteur des Chamois Niortais, Pape Ibnou Ba. Depuis le début de saison, les Havrais se montrent solides puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule rencontre face au Paris FC (1-2). Victorieux de Sochaux et de Niort, le club normand a signé des nuls contre Guingamp, Rodez et lors de la dernière journée à Bastia. Avec 9 points au compteur, les hommes de Paul Le Guen occupent la 9place du classement général avant les matchs de samedi.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Toulouse a été tout proche de retrouver l’élite la saison passée mais a chuté sur la dernière marche lors de son barrage contre Nantes. La formation haut-garonnaise est bien décidé à ne pas revivre ce scénario cruel et s’attache à finir à l’une des 2 premières places, qui permettent une montée directe dans l’élite. Le début de saison des hommes de Montanier prouve que les objectifs ont bien été assimilés. En effet, après 6 journées, les Toulousains occupent la tête avec 16 points sur les 18 possibles. Tenus en échec par Ajaccio (2-2) au stadium lors de la 1journée, les Pitchounes ont ensuite passé la vitesse supérieure en dominant successivement Nancy, Pau, Bastia, Dijon et Valenciennes. Impressionnants, les Toulousains possèdent une équipe de qualité avec les Healey, van den Boomen, Ngoumou ou Dejaegere. Leader en puissance, Toulouse devrait se sortir du piège havrais et ramener les 3 points de Normandie.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Le Havre Toulous détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !