Pronostic Lazio Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio à la relance face à l’Udinese

Dans le cadre de la 15journée de Serie A, la Lazio de Rome reçoit l’Udinese. A l'orée de cette journée, la formation romaine occupe désormais la 8place du classement avec 7 points de retard sur la 4position détenue actuellement par l’Atalanta Bergame. Les Laziale restent sur deux lourdes défaites face à la Juventus (0-2) au stade Olympique, et surtout sur la pelouse du Napoli ce week-end (4-0). La seule bonne nouvelle des dernières semaines est la qualification pour le prochain tour de l’Europa League suite au succès obtenu au Lokomotiv Moscou (0-3). Contre Naples, Sarri a pu compter sur son meilleur buteur Ciro Immobile (10 buts en 12 matchs de Serie A), absent face à la Juventus. Le revers concédé face à la Vieille Dame est le seul concédé au Stade Olympique de Rome. Depuis le début de saison, la Lazio s’est notamment imposée face à la Roma ou l’Inter à domicile, et espère se relancer face à l’Udinese.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Udinese se trouve en 14place de Serie A avec 5 points d’avance sur le premier relégable, le Genoa. Bien parti dans ce début de saison, le club du Frioule avait notamment battu la Juventus. Depuis son succès sur La Spezia, l’Udinese rencontre nettement plus de difficultés puisqu’elle ne s’est imposée qu’une seule fois lors des 11 dernières journées, face à Sassuolo (3-2). Lors des dernières rencontres, la formation frioulane s’est inclinée face au Torino (2-1) avant de faire un nul contre le Genoa (0-0). Ce point permet à l’Udinese, pour l'instant de conserver son avance sur la relégation. Déterminée à se relancer, la Lazio devrait s’imposer face à une Udinese qui ne gagne plus, surtout à l'extérieur (3 défaites et 2 nuls sur les 5 derniers déplacements).- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lazio Udinese détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !