Pronostic Irlande Portugal : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Le Portugal assure en Irlande

Avec seulement 5 points récoltés lors des 6 premières journées de ces qualifications pour le Mondial 2022, l'Irlande est déjà assurée de rater une nouvelle Coupe du Monde. En effet, les Irlandais sont largement distancés par les deux sélections qui dominent ce groupe, à savoir la Serbie et le Portugal. Depuis le début de ces éliminatoires, les partenaires de Seamus Colemen n'ont remporté qu'un seul match, sur la pelouse de l'Azerbaïdjan (0-3). Sur le déclin depuis son 8de finale à l'Euro 2016, la sélection irlandaise s'est même inclinée à domicile face au modeste Luxembourg (0-1). Dans cette équipe, on retrouve principalement des joueurs évoluant en Angleterre comme les Duffy, Doherty, Coleman, McClean, Egan, Hendrick, Hourrihane ou Callum Robinson. A l'aller, l'Irlande avait fait douter le Portugal avant de chuter en fin de match sur un doublé de Cristiano Ronaldo. En face, le Portugal est toujours dans le coup pour la qualification directe puisqu'il compte 1 seul point de retard sur le 1la Serbie, mais également un match de moins. La Seleção doit en plus affronter ces mêmes Serbes lors de la dernière journée à domicile. Depuis le début des qualifications, les hommes de Fernando Santos n'ont perdu des points qu'une seule fois en Serbie (2-2), où Cristiano Ronaldo aurait certainement vu un dernier but accordé si la VAR avait été présente. Pour le reste, les Lusitaniens font le taf même s'ils avaient éprouvé quelques difficultés à l'aller s'imposant difficilement face à l'Irlande, dans un match marqué par un doublé de Ronaldo, après un penalty de la star portugaise repoussé le portier irlandais. Depuis son élimination en 8de finale de l'Euro par la Belgique, le Portugal a remporté tous ses matchs. Pour ce rassemblement, Santos peut compter sur les joueurs des 2 Manchester avec les Dias, Cancelo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes ou évidemment un Cristiano Ronaldo en grande forme. Déterminé à reprendre la 1place du groupe, le Portugal devrait assurer en Irlande, avec un Ronaldo toujours aussi efficace.