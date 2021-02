Pronostic Guingamp Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp – Caen : le bal des déçus

La 26journée Ligue 2 se termine sur une confrontation entre Guingamp et le Stade Malherbe de Caen. Ces deux formations faisaient figure de candidats potentiels aux play-offs lors du début de saison mais sont bien loin du compte, après 25 journées. Les Bretons luttent actuellement pour leur maintien et sont, à l'orée de cette journée, juste en dehors de la zone de relégation avec un point d'avance sur Chambly. L'En Avant est dans une dynamique négative puisqu'il n'a remporté qu'un seul match lors des 18 dernières journées de Ligue 2, et cela chez la lanterne rouge, Châteauroux. Incapables de gagner, les Guingampais sont parvenus tout de même à tenir le point du match nul face à Dunkerque et Auxerre lors des deux dernières journées. De son côté, le Stade Malherbe de Caen est un peu mieux, calé au milieu de tableau, avec 33 points. Les Normands disposent de 10 points d'avance sur le premier relégable et ne devraient pas connaître de problèmes pour se sauver. En mal de victoire ces dernières semaines, Caen a relevé la tête le week-end dernier en dominant les Chamois Niortais (1-0) sur un but de Weber. Les hommes de Pascal Dupraz sont plutôt confiants à l'heure de se déplacer en Bretagne, puisqu'ils ont dominé l'En Avant à deux reprises cette saison, en Coupe de France et en Ligue 2. Entre deux équipes en manque de confiance, cette opposition devrait se jouer sur des détails, avec peu de buts. On devrait voir moins de 3 buts comme lors des deux derniers matchs guingampais et les 4 dernières rencontres caennaises.