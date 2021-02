Pronostic Grenoble Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Grenoble face à un Monaco en pleine bourre

Ce 32e de finale entre Grenoble et Monaco met aux prises deux équipes qui réussissent d'excellentes saisons. En effet, le GF38 est l'une des surprises de Ligue 2 et pointent actuellement en 3position avec 4 points de retard sur Troyes, premier. Les Isérois ont réalisé une excellente opération le week-end dernier en s'imposant sur la pelouse de Valenciennes (0-1). Les Grenoblois furent les seuls des 5 premiers à décrocher une victoire et se sont par conséquent rapprochés de la tête. Pour se qualifier pour ces 32de finale, les hommes de Philippe Hinschberger sont allés s'imposer à Clermont lors de la séance des tirs aux buts. Ce mercredi, Grenoble affronte une équipe monégasque en pleine forme. En effet, le club du Rocher vient de remporter les 7 dernières journées de championnat. Les Monégasques occupent désormais la 4place du général, à seulement 6 points du leader. Avec 14 journées à disputer, l'AS Monaco n'a pas dit son dernier mot pour la Ligue des Champions, voire le titre de champion. De plus, Niko Kovac voit son infirmerie se désemplir. Absent plusieurs semaines, Golovin a effectué son retour en début d'année. Le Russe est monté en puissance pour signer une prestation XXL contre Nîmes ce week-end. En effet, l'ancien du CSKA a inscrit un triplé et a également signé une passe décisive lors du succès spectaculaire obtenu aux Costières (3-4). Avec l'enchaînement des matchs, Kovac devrait opérer quelques rotations dans sa formation mais les remplaçants auront des noms prestigieux avec les Fabregas, Jovetic, Pellegri, Diatta ou Disasi, pour ce qui reste une équipe très compétitive. En pleine confiance, Monaco devrait se sortir du piège grenoblois.