Pronostic Fulham Burnley : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Burnley condamne Fulham

Promu en début de saison, Fulham devrait faire l'ascenseur et redescendre en Championship. Avec 9 points de retard sur le premier non relégable et 4 journées à disputer, lesont seulement un mince espoir de se sauver. La bande à Scott Parker a réalisé une excellente série en début d'année en se montrant solide. Mais depuis le début du mois de mars, la situation est compliquée avec 6 défaites lors des 8 dernières journées. Plein de bonnes intentions, Fulham réalise de bonnes prestations mais paie son manque d'efficacité. En effet, le club londonien est la formation qui se montre le moins efficace devant le but. Meilleur buteur en Championship, l'attaquant serbe Mitrovic passe son temps sur le banc tandis que le Jamaïcain Reid est avec 5 réalisations le meilleur scoreur de sa formation. Le week-end dernier, Fulham a montré un bon visage à Stamford Bridge mais a concédé une nouvelle défaite (0-2) face à Chelsea.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Burnley fait partie des 2 formations, avec Newcastle, qui possèdent 9 points d'avance sur les. Les Clarets sont conscients qu'en ramenant un résultat positif de Londres, ils assureraient leur place dans l'élite. Le week-end dernier, les hommes de Sean Dyche se sont inclinés à domicile face à une formation de West Ham qui est en course pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions, après s'être imposé très largement à Wolverhampton (0-1). Equipe solide, Burnley a les armes pour résister face à une formation de Fulham souvent inoffensive. Pour cette affiche importante pour le maintien, Burnley devrait être en mesure d'accrocher au moins un nul à Craven Cottage.