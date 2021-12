Pronostic Fribourg Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leverkusen contient Fribourg

Au départ de cette saison, peu d'observateurs auraient prédit que Fribourg se trouverait en 5position de la Bundesliga après 16 journées. Les hommes de Christian Streich comptent en plus seulement deux points de retard sur le troisième, qui n'est autre que le Bayer Leverkusen. Impressionnant lors de l'entame de la saison, Fribourg vit un passage nettement plus compliqué depuis la coupure internationale du mois de novembre. En effet, les partenaires de Christian Gunter n'ont remporté qu'une seule rencontre face au Borussia Mönchengladbach il y a 2 semaines. Face aux coéquipiers de Pléa, Fribourg s'est fait plaisir en livrant une excellente prestation sur le plan offensif (0-6). Autrement, Fribourg s'est récemment incliné face à l'Eintracht Francfort (0-2), Bochum (2-1) et Hoffenheim (1-2). Le week-end dernier, les partenaires de Grifo sont allés chercher un bon point sur la pelouse de l'Union Berlin (0-0), mais a chuté face à Hoffe en milieu de semaine.

En face, le Bayer Leverkusen a également réalisé une excellente entame de Bundesliga. A l'instar de Fribourg, le Bayer est moins bien lors des dernières semaines. En effet, les partenaires d'Adli se sont lourdement inclinés sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (5-2) le week-end dernier, avant de dilapider une avance de deux buts face à Hoffenheim (2-2) en milieu de semaine. Lors de cette dernière opposition, le français Diaby a été expulsé et manquera ce match face à Fribourg. Troisième de Bundesliga, le Bayer a récolté 19 de ses 28 points en déplacement et espère poursuivre son excellente dynamique sur la pelouse de Fribourg. Pour cela, le club de Leverkusen compte évidemment sur son buteur tchèque Patrick Schick, double buteur face à Hoffenheim, qui cumule 16 buts depuis le départ de la saison. A ses côtés, le Bayer dispose d'excellents éléments comme l'ancien Toulousain Adli ou la pépite allemande Florian Wirtz. Costaud loin de ses bases (1 seule défaite en 8 déplacements de Bundesliga), le Bayer Leverkusen devrait pouvoir tenir le nul face à la sensation Fribourg qui connaît un coup de moins bien.